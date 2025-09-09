Netflix lo hizo otra vez: el estreno español que todos están mirando

Netflix sigue sumando éxitos en septiembre con estrenos que escalan rápido en el ranking global. Su catálogo combina acción, drama y hechos reales que atrapan desde el primer minuto y hacen que no te puedas mover del sillón, en este caso, durante 6 episodios.

Una de las ficciones que más impacto generó en los últimos días es El correo, una serie española que mezcla ambición, lavado de dinero y ascenso social en un mundo de excesos. La historia se volvió tendencia y ya figura entre las más vistas de la plataforma.

“Tras emplear su astucia para unirse a un esquema de lavado de dinero, un modesto «valet parking» descubre un mundo que se mueve a toda velocidad. Estrellarse es inevitable", describe su sinopsos oficial.

La serie sigue a Iván Márquez, un joven de Vallecas que trabaja como valet parking en un club de golf. Su vida da un giro cuando se involucra en una red de lavado de dinero que opera a través del transporte de valijas por Europa. A medida que escala posiciones, su ambición lo lleva a la cima y al borde del colapso.

El correo fue dirigida por Daniel Calparsoro, reconocido por su trabajo en Todos los nombres de Dios. El elenco está encabezado por Arón Piper, quien interpreta a Iván Márquez, y lo acompañan figuras destacadas como Luis Tosar, María Pedraza, Luis Zahera, Laura Sepul y José Manuel Poga, entre otros. La serie combina talento joven y consagrado en un thriller de alto impacto.

Además, se posicionó rápidamente entre las más vistas de Netflix en septiembre, tanto en España como en América Latina. Su trama basada en el caso real de Hervé Falciani y los SwissLeaks generó interés por su vínculo con evasión fiscal, corrupción y figuras públicas.

La serie cuenta con un total de 6 episodios, que suman aproximadamente 5 horas de duración. Se trata de un thriller dramático, con una narrativa intensa y ritmo ágil que la vuelve ideal para maratonear en una sola jornada.