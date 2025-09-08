Jardinería: el potente aliado para el jardín que salvará la vida de tus plantas

El bicarbonato de sodio es una gran ayuda para las plantas. Los entendidos en jardinería lo usan mucho para ayudarlas.

Los que están en el mundo de la jardinería conocen muchos trucos caseros y secretos para mantener las plantas radiantes. Existe un antiácido que es muy efectivo para las plantas y no muchos lo saben. Se trata del bicarbonato de sodio.

Jardinería: los usos del bicarbonato de sodio Además de ser un gran aliado medicinal y para la limpieza, el bicarbonato de sodio tiene propiedades que lo transforman en un producto ideal para el jardín. Ayuda a mantener las plantas sanas y vigorosas durante todo el año. Es una solución natural para los problemas comunes en la jardinería.

Así puedes limpiar la cafetera con bicarbonato de sodio Foto: Pixabay Un gran aliado en el mundo de la jardineria. Foto: Pixabay

Para entender mejor, el bicarbonato de sodio es ideal para combatir hongos en las hojas como el mildiu o el oídio. Tiene un pH alcalino que crea un ambiente inhóspito controlando así su propagación. También aleja las plagas como hormigas, pulgones y cucarachas. Solo hay que rociar un poco para mantener a los insectos alejados.

Además el bicarbonato de sodio permite neutralizar la tierra cuando es demasiado ácida. Un suelo con el pH equilibrado permite que las plantas puedan absorber los nutrientes de forma más eficiente. Además, el bicarbonato sirve para limpiar las hojas de las plantas devolviéndoles su brillo natural.