Jardinería: el potente aliado para el jardín que salvará la vida de tus plantas
El bicarbonato de sodio es una gran ayuda para las plantas. Los entendidos en jardinería lo usan mucho para ayudarlas.
Los que están en el mundo de la jardinería conocen muchos trucos caseros y secretos para mantener las plantas radiantes. Existe un antiácido que es muy efectivo para las plantas y no muchos lo saben. Se trata del bicarbonato de sodio.
Jardinería: los usos del bicarbonato de sodio
Además de ser un gran aliado medicinal y para la limpieza, el bicarbonato de sodio tiene propiedades que lo transforman en un producto ideal para el jardín. Ayuda a mantener las plantas sanas y vigorosas durante todo el año. Es una solución natural para los problemas comunes en la jardinería.
Te Podría Interesar
Para entender mejor, el bicarbonato de sodio es ideal para combatir hongos en las hojas como el mildiu o el oídio. Tiene un pH alcalino que crea un ambiente inhóspito controlando así su propagación. También aleja las plagas como hormigas, pulgones y cucarachas. Solo hay que rociar un poco para mantener a los insectos alejados.
Además el bicarbonato de sodio permite neutralizar la tierra cuando es demasiado ácida. Un suelo con el pH equilibrado permite que las plantas puedan absorber los nutrientes de forma más eficiente. Además, el bicarbonato sirve para limpiar las hojas de las plantas devolviéndoles su brillo natural.
Para preparar esta potente solución para el jardín se disuelve una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua. Luego hay que rociar la mezcla sobre las hojas afectadas y también alrededor de la base para ahuyentar insectos.
Se recomienda usar la solución una vez por semana porque el exceso de bicarbonato de sodio puede perjudicar a las plantas.