Netflix apuesta por el terror real con este impactante thriller psicológico

En octubre Netflix estrenará una serie sobre un asesino que cometió crímenes que conmocionaron a Estados Unidos y fue el inspirador de varias películas.

Netflix sigue preparando sus estrenos y uno de los más esperados llegará el próximo 3 de octubre. La plataforma de streaming estrenará Monstruo, la historia de Ed Gein, un aterrador asesino real que impactará a la audiencia entera de suscriptores.

Netflix: de qué se trata La serie estará centrada en la figura de Ed Gein. Se trata de una producción creada por Ryan Murphy e Ian Brennan y sumergirá al público en la oscura historia del criminal que logró aterrorizar a Wisconsin en la década del 50. Fue un inspirador de personajes del cine de terror.

ed gein Netflix tiene una historia perturbadora.

En esta serie el actor británico Charlie Hunnan se pondrá en la piel de Gein, un hombre solitario que viviendo en una granja apartada ocultaba una realidad escalofriante. Tenía una obsesión por su madre y una perturbación mental lo que lo llevó a cometer crímenes que conmocionaron al país.

La serie que estrena Netflix profundizará en una verdad perturbadora: “Los monstruos no nacen, se hacen... y los hacemos nosotros".