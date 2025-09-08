Misterio en Netflix: un grupo de jubilados enfrenta un caso real

La fuerza de la película reside en su costado humano y en la simpatía de su gran elenco. El misterio está presente.

Netflix guarda una película con intriga, humor y un elenco de lujo. Logra conquistar tanto a fanáticos del género del misterio como a quienes buscan pasar un día cómodo. Bajo el título El club del crimen de los jueves, la producción británica reúne a un grupo de jubilados, pero que en realidad son actores de renombre, en una historia que juega con lo detectivesco.

El misterio toma la pantalla La trama gira en torno a un grupo de jubilados que pasan su tiempo resolviendo enigmas ficticios, hasta que se ven envueltos en un caso real que los pone a prueba. Aunque la premisa pueda sonar clásica, la gracia está en cómo se desarrolla, con diálogos chispeantes y situaciones que equilibran la ternura con un misterio ligero y disfrutable.

netflix2 Misterio ligero.

Lo que verdaderamente sostiene a la película es su reparto. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie muestran química desde el primer minuto, transmitiendo la sensación de estar disfrutando ellos mismos del rodaje. Esa complicidad llega a la audiencia, que se siente parte del grupo y se engancha con sus ocurrencias.

netflix