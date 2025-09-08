Misterio en Netflix: un grupo de jubilados enfrenta un caso real
La fuerza de la película reside en su costado humano y en la simpatía de su gran elenco. El misterio está presente.
Netflix guarda una película con intriga, humor y un elenco de lujo. Logra conquistar tanto a fanáticos del género del misterio como a quienes buscan pasar un día cómodo. Bajo el título El club del crimen de los jueves, la producción británica reúne a un grupo de jubilados, pero que en realidad son actores de renombre, en una historia que juega con lo detectivesco.
El misterio toma la pantalla
La trama gira en torno a un grupo de jubilados que pasan su tiempo resolviendo enigmas ficticios, hasta que se ven envueltos en un caso real que los pone a prueba. Aunque la premisa pueda sonar clásica, la gracia está en cómo se desarrolla, con diálogos chispeantes y situaciones que equilibran la ternura con un misterio ligero y disfrutable.
Lo que verdaderamente sostiene a la película es su reparto. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie muestran química desde el primer minuto, transmitiendo la sensación de estar disfrutando ellos mismos del rodaje. Esa complicidad llega a la audiencia, que se siente parte del grupo y se engancha con sus ocurrencias.
El guion se apoya en un ritmo ágil, con chistes bien colocados y giros sencillos pero efectivos. No busca ser un thriller oscuro ni un rompecabezas complejo, sino una historia que atrape sin necesidad de grandes pretensiones. Esa ligereza funciona como un aire fresco dentro de la oferta actual del género.