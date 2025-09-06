Netflix: la inquietante película de 80 minutos que está basada en un caso de desaparición real

La plataforma de Netflix tiene un estreno que podría gustarle a los amantes del crimen y el misterio. Descubre de qué se trata.

La película que llegó a Netflix en septiembre y no te puedes perder.

Luego del éxito del film Black Girl Missing en 2023, Netflix dio otra oportunidad a este tipo de películas. Con una trama que involucra a una joven negra, una institución y una red de trata, la película promete mantenerte atento por más de 87 minutos. A continuación te contamos de qué trata.

¿De qué trata esta película? Secuestrada en una HBCU: La película de una chica negra desaparecida, tiene como protagonista a Ellen (Naturi Naughton-Lewis), una consejera universitaria que nota que una de sus alumnas, Shannon (Tanyell Quian), deja de asistir a clase. Con el correr de los días, la consejera decide advertir a las autoridades.

película hbcu La película de Netflix presenta una historia desesperante. Netflix

Las preocupaciones de Ellen no son escuchadas en el colegio, tampoco por los compañeros de clase y el novio de Shannon. En lugar de iniciar una investigación, las autoridades le responden que “chicas como esa” de comunidades marginadas a menudo abandonan la escuela sin motivo. De todas formas, Ellen inicia una búsqueda y descubre una red de tráfico de personas que busca estudiantes necesitados como Shannon. Con el tiempo a punto de acabar, Ellen necesita apoyo para encontrar a Shannon y desmantelar la red que captura a jóvenes.

La película está ambientada en una HBCU. Esta es una institución, universidad o colegio establecido en Estados Unidos antes de 1964, con la misión de brindar educación superior a la comunidad afroamericana, ya que antes se le negaba el acceso a la educación a la comunidad.