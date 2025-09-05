Netflix: la miniserie perfecta para ver este fin de semana

Netflix continúa cautivando a sus miles de suscriptores con el contenido de su extenso catálogo. Aquí te compartimos una miniserie para disfrutar en pocos días.

Si eres amante de las miniseries, aquí te compartimos una que está en Netflix y que es perfecta para ver este fin de semana. Se estrenó en el gigante de la N roja en diciembre de 2024 y es una comedia negra creada por Liz Feldman.

La historia sigue a tres familias que compiten por una casa llena de secretos, mientras sus actuales propietarios intentan mantener una fachada de normalidad para venderla. A pesar de las búsquedas de la casa de sus sueños, la venta de esta propiedad se convierte en una pesadilla para todos, desatando enredos, chantajes y enfrentamientos con oscuros pasados familiares.

La serie está protagonizada principalmente por Lisa Kudrow y Ray Romano, a ellos se suman Linda Cardellini, OT Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris y Luke Wilson, entre otros.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "La venta de la casa perfecta de Paul y Lydia en Los Ángeles los obliga a enfrentarse a secretos dolorosos... y a ocultarlos de miradas indiscretas y compradores desesperados".