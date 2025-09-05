Presenta:

Napsix

|

Netflix

Netflix: la miniserie perfecta para ver este fin de semana

Netflix continúa cautivando a sus miles de suscriptores con el contenido de su extenso catálogo. Aquí te compartimos una miniserie para disfrutar en pocos días.

Napsix

Netflix

Netflix

Si eres amante de las miniseries, aquí te compartimos una que está en Netflix y que es perfecta para ver este fin de semana. Se estrenó en el gigante de la N roja en diciembre de 2024 y es una comedia negra creada por Liz Feldman.

La historia sigue a tres familias que compiten por una casa llena de secretos, mientras sus actuales propietarios intentan mantener una fachada de normalidad para venderla. A pesar de las búsquedas de la casa de sus sueños, la venta de esta propiedad se convierte en una pesadilla para todos, desatando enredos, chantajes y enfrentamientos con oscuros pasados familiares.

Te Podría Interesar

La serie está protagonizada principalmente por Lisa Kudrow y Ray Romano, a ellos se suman Linda Cardellini, OT Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris y Luke Wilson, entre otros.

221
Netflix

Netflix

La sinopsis oficial de Netflix dice: "La venta de la casa perfecta de Paul y Lydia en Los Ángeles los obliga a enfrentarse a secretos dolorosos... y a ocultarlos de miradas indiscretas y compradores desesperados".

Tiene ocho episodios de una duración, aproximada, cada uno de 35 minutos. Está recomendada para mayores de 16 años y es una mezcla humor negro, drama y elementos de thriller y misterio. Explora el peso de las apariencias, los secretos familiares y la culpa.

Mira el tráiler de la miniserie de Netflix

Embed - Fachadas Tráiler

Archivado en

Notas Relacionadas