Netflix: Joaquín Furriel protagoniza un inquietante thriller que te atrapa desde el primer minuto

La producción audiovisual se encuentra disponible en el servicio de streaming y cuenta con un elenco de primer nivel.

Netflix es una de las plataformas más elegidas por los usuarios para disfrutar de series, películas y documentales de primera calidad. En esta nota te traemos una propuesta argentina que cuenta con la actuación de Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y el Puma Goity.

Se trata de la película "Descansar en Paz", una producción audiovisual basada en la novela homónima de Martín Baintrub, escrito y dirigido por Sebastián Borensztein. Además, quienes participaron en la producción del film fueron nada más ni nada menos que Ricardo Darín y Chino, su hijo.

La historia se basa en un hombre de familia (Joaquín Furriel), acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia única e imprevisible para desaparecer. Después de muchos años de vivir alejado de su país bajo una identidad falsa, un hallazgo fortuito pone a prueba la tentación irresistible de querer saber cómo ha continuado la vida de los suyos en su ausencia.

NETFLIX (2) Joaquín Furriel protagoniza una intensa película. Foto: captura de video YouTube/ Netflix Latinoamérica.