En Netflix: una comedia italiana que vale la pena

Es una película de Netflix que inspira, divierte y recuerda que siempre habrá quienes se animen a luchar con creatividad por un mundo diferente.

Una comedia sorprende en Netflix gracias a una trama tan real como inverosímil. La increíble historia de la Isla de las Rosas cuenta la odisea de Giorgio Rosa, un ingeniero italiano que decidió construir su propio territorio independiente en medio del mar, desafiando a un gobierno entero con ingenio y humor.

Una comedia sobre el poder en Netflix La trama parece salida de una fábula, pero ocurrió en la vida real en 1968, cuando Giorgio levantó una isla artificial frente a la costa de Rímini. Lejos de ser una simple excentricidad, la obra se convirtió en un símbolo de libertad y en un desafío abierto a las estructuras políticas de su país, atrayendo la atención internacional.

netflix Netflix en modo comedia.

El director Sidney Sibilia logra rescatar este episodio histórico con un estilo ligero y entretenido. La película no cae en exageraciones ni en el abuso de recursos fáciles, sino que se apoya en la fuerza del personaje central. Giorgio encarna la audacia, la ingenuidad y los sueños de una generación que deseaba cambiar el mundo a fuerza de imaginación.

La actuación de Elio Germano como Rosa es uno de los puntos más altos del film. Con carisma y naturalidad, logra transmitir la pasión de un hombre que llevó una idea imposible hasta sus últimas consecuencias. El resto del elenco acompaña con precisión, construyendo una comedia que emociona y hace reír sin perder de vista su trasfondo social.