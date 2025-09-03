Una historia de amor en Netflix de esas que no se olvidan
Esta historia va más allá de lo evidente y a aceptar que el amor, con todas sus contradicciones, siempre tiene la fuerza de transformar la vida.
La película Goyo llega, conmueve y deja huella. Es una historia diferente. Este drama argentino pone en el centro a un guía de museo con autismo que, de pronto, rompe su rutina estricta al enamorarse de una colega. Lo que sigue es un viaje de amor que te sorprende y desarma.
Una historia única de amor
La trama se centra en Goyo, interpretado por Nicolás Furtado, un personaje entrañable que conquista por su inocencia y sinceridad. La vida de este joven se mueve en reglas precisas, pero cuando aparece Eva, interpretada por Nancy Duplaá, el orden cambia. Con ella llega un torbellino de sentimientos que lo enfrenta a un mundo desconocido y profundamente humano.
La película mezcla ternura y humor con una mirada social sobre la inclusión. Aunque no escapa de ciertos clichés, logra transmitir la complejidad de las emociones en torno al amor y la discapacidad. Lo más valioso es cómo el espectador se ve envuelto en la perspectiva de Goyo, entendiendo sus temores y celebrando cada pequeño paso que da en su relación.
El final es un golpe directo al corazón, con escenas que arrancan lágrimas gracias a la autenticidad de la historia. Más allá de sus limitaciones, el filme consigue mostrar que las diferencias no son barreras, sino parte de lo que nos hace profundamente humanos. Esa honestidad es lo que conecta con el público y genera conversación después de los créditos.