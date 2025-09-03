Una historia de amor en Netflix de esas que no se olvidan

Esta historia va más allá de lo evidente y a aceptar que el amor, con todas sus contradicciones, siempre tiene la fuerza de transformar la vida.

La película Goyo llega, conmueve y deja huella. Es una historia diferente. Este drama argentino pone en el centro a un guía de museo con autismo que, de pronto, rompe su rutina estricta al enamorarse de una colega. Lo que sigue es un viaje de amor que te sorprende y desarma.

Una historia única de amor La trama se centra en Goyo, interpretado por Nicolás Furtado, un personaje entrañable que conquista por su inocencia y sinceridad. La vida de este joven se mueve en reglas precisas, pero cuando aparece Eva, interpretada por Nancy Duplaá, el orden cambia. Con ella llega un torbellino de sentimientos que lo enfrenta a un mundo desconocido y profundamente humano.

netflix3 Una historia que te encantará.

La película mezcla ternura y humor con una mirada social sobre la inclusión. Aunque no escapa de ciertos clichés, logra transmitir la complejidad de las emociones en torno al amor y la discapacidad. Lo más valioso es cómo el espectador se ve envuelto en la perspectiva de Goyo, entendiendo sus temores y celebrando cada pequeño paso que da en su relación.

