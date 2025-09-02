El club del crimen de los jueves: de que se trata uno de los films más vistos de Netflix con Pierce Brosnan

En la cima del catálogo más visto de Netflix se posiciona actualmente una insólita producción británica que combina el suspenso criminal con el humor. Se trata de "El club del crimen de los jueves" ("The Thursday Murder Club" en su versión original), un filme que ha capturado la atención del público global desde su estreno.

La película , disponible desde el pasado jueves 28 de agosto, constituye la adaptación cinematográfica de la aclamada obra literaria homónima, creada por el humorista y conductor televisivo Richard Osman. Su llegada al servicio de streaming ha sido recibida con un masivo éxito de audiencia, confirmando el interés por esta peculiar historia.

El argumento navega alrededor de un cuarteto de amigos en la octava década de sus vidas, residentes en un exclusivo complejo para jubilados, quienes deciden transformarse en investigadores novatos para develar un homicidio verdadero que irrumpe en su apacible existencia.

La narrativa acompaña a Joyce, una enfermera retirada; Ron, un ex militante político; Ibrahim, un psiquiatra; y la misteriosa Elizabeth, quien fuera una agente secreta durante la Guerra Fría. "Los cuatro se reúnen cada jueves para analizar viejos casos sin resolver y, de esta manera, formar el 'club del crimen de los jueves'." Su dinámica cotidiana da un vuelco inesperado cuando encuentran el cadáver de un desarrollador inmobiliario en los alrededores de su comunidad, Coopers Chase.

Frente a un crimen real, el grupo resuelve aplicar sus conocimientos teóricos y se sumergen de lleno en la pesquisa. El relato avanza en una fusión de comedia e intriga, mientras estos singulares personajes entrevistan a potenciales culpables, interpretan evidencias y, en numerosas ocasiones, dejan en evidencia a la policía profesional. A lo largo de sus aventuras, el filme no solo presenta una trama entretenida, sino que además regala una mirada conmovedora y ocurrente sobre la vejez, los lazos de camaradería y el valor de preservar la mente despierta.

Portada peli el club del crimen Crimen, humor y misterio, son los condimentos del nuevo éxito de Netflix. Foto: Cortesía Netflix

El reparto de lujo cuenta con las actuaciones de figuras de la talla de Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Gemma Arterton, quienes dotan de carisma y profundidad a esta singular troupe de detectives.