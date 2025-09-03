La película basada en hechos reales que acaba de llegar a Netflix y es furor mundial

El primero de septiembre llegó a Netflix una producción que llamó la atención desde su primer minuto. El casting que la compone, sumado a la historia que propone, hizo que se posicionara rápidamente como una tendencia dentro de la plataforma y que ilusionara con convertirse en lo más visto.

Ámsterdam es una película dirigida por David O. Russell que acaba de aterrizar en el streaming y está ambientada en los años 30. Sigue la historia de tres amigos (un médico, una enfermera y un abogado) que se ven envueltos en el misterioso asesinato de un general retirado. Lo que comienza como una investigación personal se transforma en una conspiración política real que sacudió a Estados Unidos: el llamado Business Plot, un intento de golpe de Estado en 1933 para derrocar al presidente Franklin D. Roosevelt.

Captura de pantalla 2025-09-02 111353 El elenco de la película cuenta con grandes actores y actrices de Hollywood. Foto: Archivo

La trama combina hechos históricos con ficción, y lo hace a través de una estética de época, diálogos cargados de ironía y un ritmo que mezcla drama, comedia negra y thriller. El trío protagonista, interpretado por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington, se enfrenta a espías, fascistas, traiciones y secretos que ponen en juego no solo sus vidas, sino el destino de la democracia norteamericana.

Por qué verla El elenco de lujo también incluye a Robert De Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Zoe Saldaña, Mike Myers, Taylor Swift y más. Por otro lado, a través de una ficción se puede revivir una conspiración política poco conocida. Además, la estética y la ambientación fueron bien recibidas por la crítica gracias al vestuario, la música y los escenarios que sumergen al espectador.