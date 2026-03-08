Cano y Romero Day: la historia secreta de los inventores de la Fiesta de la Vendimia

Los cuyanos estamos “empachados” de Vendimia . Pero, afortunadamente, siempre existe algo más por conocer. Seguramente todos hemos escuchado hablar (y sobre todo en los tiempos vendimiales que corren) de Guillermo Cano. Fue gobernador de Mendoza, aunque en el imaginario popular muchos lo relacionan solamente con un barrio. Por el famoso “Barrio Cano”, el “barrio de las casas colectivas” (al oeste de la tradicional avenida Boulogne Sur Mer de la Ciudad de Mendoza) y lugar de enclave además de un histórico club de básquetbol mendocino: el Club Cano.

Otro archinombrado por estos días será Frank Romero Day; “el del (mal llamado) anfiteatro” . Y, pasa. El de la calle; el de la escuela; el de la plaza. Por agregar ejemplos: “el de la costanera”, será el gobernador Ricardo Videla. “El del museo” será Fernando Fader. A Frank Romero Day le tocó ser “el del anfiteatro”. Para colmo, hasta lo sindican mal. No solamente su prédica, visión y talento pasará inadvertida por muchos, sino que el escenario artístico y teatral más imponente del país lleva su nombre. Único por su magnitud y concepción. Admirado en el mundo. Icono de la mendocinidad. Protagonistas de eventos majestuosos y anfitrión de estelares artistas. Enclavado entre los cerros para reafirmar más aún la identidad provincial, es considerado “un anfiteatro” cuando en realidad sus características son las de un teatro. Cortito. Una enorme simplificación antes de empezar a conocer un poquito más de estos referentes de Mendoza. Anfiteatro: todo circular, como el Coliseo de Roma. Teatro griego: semicircular con un escenario al frente, como el Frank Romero Day.

Guillermo Gregorio Cano nació en Rivadavia el 24 de diciembre de 1884. Al finalizar los estudios secundarios (en el Colegio Nacional de Mendoza) partió hacia Buenos Aires donde se graduó en 1908 como abogado en la UBA y al año siguiente se doctoró en jurisprudencia.

De regreso a la provincia fue concejal municipal por la Ciudad de Mendoza en 1909 y en 1914 diputado provincial. Asimismo, ocupó varios cargos de importancia en la administración provincial y como abogado se desempeñó como asesor de empresas e instituciones privadas. En 1916 representó al Partido Demócrata como convencional constituyente para la reforma de la Constitución Provincial. Durante el gobierno de Ricardo Videla ocupó la cartera de Hacienda entre 1932 y 1934. Luego en 1935 fue elegido gobernador de la provincia, acompañándolo el doctor Cruz Vera como vice.

Fuerte impulsor de la construcción de caminos y rutas provinciales, corroborado con la creación de Vialidad Provincial. Durante su gestión también se creó la Escuela de Visitadoras Sociales y de Higiene Hogar; confirmó para los empleados públicos las licencias con goce de sueldo por problemas psíquicos o físicos; aumentó las pensiones a la vejez; le dio rango de Dirección el área de turismo (primera repartición en el país con esa jerarquía); estimuló la diversificación industrial potenciando los rubros de apicultura, piscicultura, floricultura, horticultura, perfumes, aceites, chicha y cerveza de uva. Con relación a la industria vitivinícola generó una activa política de regulación, difusión y fomento del consumo, sancionando la Ley Nº 1069 que autorizaba a crear la primera zona libre alcoholera de la provincia.

BARRIO CANO (4).jpg Marcos Garcia/MDZ

También debemos resaltar, que asumió en el marco de fuertes críticas por irregularidades de fraude y proscripciones (“los muertos que votan”, votaciones fuera del “cuatro oscuro”, patrones con el enrolamiento de su personal, detenciones y muertes de opositores, etc. En fin; pésimas prácticas de la época).

Existió un hecho que “lo pintará de cuerpo entero” a Cano, y fue mientras todavía era ministro de Haciendo de Ricardo Videla (1934). El opositor diputado Antonio Ordoñez Riera acusó al ministro de favorecer al matadero “Frigorífico Mendoza” (propiedad de Juan Mosso) eximiéndole algunos impuestos, porque según la acusación de Ordoñez Riera, Cano era también abogado del frigorífico. La conclusión del conflicto, que tomó amplia relevancia provincial, fue un duelo a sable en el Jockey Club (hoy Secretaria de Turismo de Mendoza, plena calle San Martín). No hubo víctimas fatales. Eran tiempos donde el honor no se delegaba y solo era “salvado” ante las ofensas recibidas con un enfrentamiento cara a cara.

Al finalizar su mandato se alejó de la provincia para radicarse en Buenos Aires (había sido electo diputado nacional) donde fallecerá en 1939. Sus restos fueron velados en la residencia de sus familiares porteños y luego trasladados a Mendoza. El féretro arribó a la provincia en tren. El velatorio se realizó en la Casa de Gobierno, ubicada por aquellos tiempos en calle Rivadavia entre Patricia Mendocinas y Bartolomé Mitre. Al otro día, sus restos fueron inhumados en el Cementerio capitalino. Estaba casado con Matilde Máxima O’Donnell. Fue el creador de la Vendimia.

El ingeniero Frank

Frank Romero Day nació en Mendoza en 1893. Era ingeniero. Fue Ministro de Industrias, Obra Pública y Riego de Guillermo Cano. Romero Day podría considerarse el “cerebro” de esa primera edición vendimial y el mayor defensor público y político del teatro al aire libre que llevará su nombre, cuyos primeros esbozos en 1939 correspondieron al extraordinario arquitecto Daniel Ramos Correas (otro genial mendocino, también injustamente ignorado por la amplia mayoría) que acompañará un amplio plan de remodelaciones para el Parque General San Martín. Ese proyecto recibió enormes críticas. Fue objeto de encarnizados debates y constantes presentaciones opositoras en la legislatura provincial, a la cual siempre era convocado Romero Day (aún, haciendo rato que ya no era ministro) para explicar y defender el proyecto.

cano o romero day capone

Esta nota podría perfectamente terminar aquí. Conociendo esto solamente ya hemos cumplido con el reconocimiento a Romero Day. Aunque los invitaría a que prosigan la lectura. La vida de Romero Day es cautivante.

Los Day: desde la catástrofe del terremoto a fundadores del radicalismo

Para no marchar tan atrás en el tiempo diremos que Frank Romero Day fue nieto del famoso “inglés” Edmund Welby Day Hale. También “Fat” (el gordo), “el Doc” o simplemente Edmund Day. Médico. Nacido en 1829 en Inglaterra. Llegará a Buenos Aires cuando el gobierno de Rosas estaba sucumbiendo y desde ahí se dirigirá a Mendoza para ejercer la medicina.

Se casará en Mendoza con Juana Chenaut Delgado un 25 de febrero de 1854. Tendrán 5 hijos: Edmundo, Arturo, María Luisa, Elena y Ricardo. El terremoto del 20 de marzo de 1861 que destruyó la ciudad mendocina se cobrará la vida de su esposa y una hija: Elena. Tres de ellos (Edmundo, Arturo, María Luisa) habían fallecido anteriormente, a los pocos años de vida quedando como único hijo sobreviviente: Ricardo.

Ese Ricardo Day (1859 – 1905) fue un notable militar. Egresado de la primera promoción del Colegio Militar de la Nación. Participó de la campaña del desierto con Roca y fue junto al brillante intelectual y militar Manuel Olascoaga, de los primeros convencionales nacionales (representando a Mendoza) que dieron origen al nacimiento de la Unión Cívica Radical en 1891, después de haber sido uno de los jefes de la “Revolución del Parque” (1890) que provocó la caída de Juárez Celman.

Pero volviendo al inglés Edmund Welby Day Hale, padre de Ricardo Day Chenaut, al tiempo se volverá a casar en segundas nupcias con Carmen Lastenia Escolástica de Jesús Zapata Sosa (descendiente de otra tradicional familia de Mendoza) con quien tendrá también 5 hijos: María Mercedes, Petrona del Carmen, Jorge Eduardo del Corazón de Jesús, Agustín y María del Carmen. Y será su hija María Mercedes Day Zapata (hermanastra de Ricardo Day Chenaut) quien se casará con Francisco Leandro Romero Santa María. De esa unión matrimonial nacerá “el del anfiteatro”: Frank Romero Day.

Su hija María Mercedes Day Zapata será una muy destacada cantante lírica con renombre internacional. Fallecerá a los 48 años manejando un automóvil cuando todo el mundo artístico había imaginado para ella un futuro extraordinario proyectando sus grandes virtudes de cantante. Era (como fue mencionado ya) la esposa de Francisco Romero y mamá de Frank Romero Day.

afiche primera vendimia

Romero Day: la Vendimia y los intentos de asesinato

Junto al gobernador Guillermo Cano adoptaron la idea de generar una fiesta en honor a la vitivinicultura cuando viajando por Europa, presenció una conmemoración que homenajeaba el esfuerzo de los viñateros italianos en la región de Friuli – Venecia Julia, famosa zona de las montañas Dolomitas y reconocida internacionalmente por sus vinos blancos.

En dicha celebración las distintas “provincias” presentaban sus carruajes y canciones alegóricas. Además, elegían a “la ragazza più bella” coronándolas con racimos de uva y pámpanos naturales. Desde ese entonces surgió la inquietud veneradora. Y si bien ya existían antecedentes en Mendoza, no tardó Cano en plasmar la idea italiana apenas arribado al “pago cuyano” comprometiendo a Romero Day y a Ramón Corti Videla (encargado del área de Turismo) para llevar adelante la inquietud de una fiesta vendimial.

Más de 250 artistas en escena dieron vida a VendimIA en el Tiempo La fiesta comenzó como ma

Pero la acción de Romero Day superará ampliamente todo lo enunciado. De regreso a Mendoza con el título de Ingeniero Agrónomo conseguido en Montpellier (Francia) se casará con su prima María Angélica Day y junto a su hermano Edgardo Romero Day conducirán el emprendimiento familiar “Bodega Talacasto”.

Incursionará en la política como diputado nacional. Votará la intervención a la provincia de Mendoza en tiempos que era gobernada por Carlos W. Lencinas. Sufrirá dos atentados de muerte y se recluirá en Europa durante un tiempo hasta que las pasiones se enfriarán.

Regresará al país y será nombrado por Cano como Ministro. El cargo duraba tres años y en ese tiempo estas fueron algunas de sus acciones: construcción de edificios de oficinas públicas en Guaymallén (Comisaría de Policía, Juzgado de Paz y Registro Civil). Establecerá tres zonas libres alcoholeras en toda la provincia. Durante su gestión se construyó la Escuela Justo J. de Urquiza (Maipú), Escuela Técnico Industrial Emilio Civit (Maipú), el “Hospital Carlos Saporiti” de Rivadavia; un nuevo pabellón del Hospital de Tunuyán; la comisaría de Los Molles (Malargüe); una sala de primeros en auxilios en Costa de Araujo (Lavalle). Además, se habilitó la “Avenida Costanera” del Parque Gral. San Martín (Capital), el puente sobre el Río Mendoza en Nueva California y el puente sobre Río Tunuyán en Rivadavia. Se colocaron las piedras fundamentales de un nuevo pabellón para la cárcel provincial. Se inauguró el Observatorio Meteorológico del Parque San Martín. Se hicieron el balneario de las Playas Serranas”, el “Arco Desaguadero”, el camping de Potrerillos y se abrieron las instalaciones de la delegación de la Dirección de Turismo en Ciudad de Buenos Aires (todo en tiempos del gobernador Cano y él como ministro).

Además, Romero Day, dirigirá el diario “La Libertad” para contrarrestar al diario lencinista “La Palabra” y donará su casa de Lunlunta para que funcionara un orfanato. Todo en solo tres años. Tiempo suficiente para generar una gran obra, y ganarse paralelamente muchos enemigos.