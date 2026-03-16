Netflix: esta película empieza con un crimen brutal

La película de Netflix donde un asesino anuncia sus crímenes. Sigue el misterio de este asesino con sus pistas.

Un crimen lo cambia todo. Un detective de Nueva York inicia una búsqueda desesperada tras el asesinato de su hija durante su luna de miel en Londres. Así arranca El asesino de las postales, una película en Netflix de investigación policial, viajes por Europa y un criminal que deja pistas inquietantes antes de cada muerte.

Thriller policial en Netflix La historia trata de Jacob Kanon, un detective golpeado por la tragedia. Su hija aparece asesinada junto a su esposo en un hotel de Londres. La escena del crimen muestra un detalle extraño. Antes del asesinato alguien envió una postal con un mensaje inquietante.

netflix Ese elemento abre la puerta a un misterio mayor. Pronto surge un patrón que alerta a la policía. Cada nuevo crimen en Europa aparece precedido por otra postal. Las tarjetas llegan a periodistas de distintos países. El asesino transforma cada muerte en un mensaje. Las postales parecen anunciar lo que está por ocurrir. Ese juego macabro pone a investigadores y medios en alerta. El criminal disfruta del suspenso que genera.

Kanon decide seguir la pista por el continente europeo. La investigación lo lleva a ciudades como Estocolmo y Copenhague. Cada destino revela la misma escena. Parejas jóvenes aparecen asesinadas bajo un mismo ritual. Otro detalle inquietante aparece en la forma de colocar a las víctimas. Los cuerpos quedan en posiciones que recuerdan a obras de arte famosas.