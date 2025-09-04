En Netflix: la película animada que rompió todos los récords y se convirtió en la más vista de la historia

Netflix encontró su nuevo fenómeno global. Las guerreras K-pop, una película animada que mezcla música, acción y mitología coreana , se convirtió en la más vista de la historia de la plataforma, con 236 millones de visualizaciones en menos de tres meses.

La nueva producción se mantiene entre lo más visto desde su estreno, y millones de usuarios en todo el mundo se suman cada día. Además, está acompañada por una banda sonora que resuena en todos los países, con récords históricos en plataformas musicales.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolas del K-pop que, además de llenar estadios, llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Enfrentan amenazas sobrenaturales mientras protegen a sus fans, en una trama que combina espectáculo, cultura pop y aventura.

El tema principal Golden, interpretado por la banda ficticia Huntr/x, llegó al puesto 1 del Billboard Hot 100, y otras tres canciones se ubicaron en el Top 5, algo que no ocurría desde Fiebre de sábado por la noche en 1978. En Spotify, el álbum superó los 3 mil millones de streams, convirtiéndose en el más reproducido del año.

Mira el trailer

¿Por qué fue un éxito?

El éxito de Las guerreras K-pop se explica por una combinación de factores clave: una estética vibrante inspirada en el universo K-pop, con animación de alto nivel que captó tanto a fanáticos como a nuevos públicos; una representación auténtica de la cultura coreana, celebrada por críticos y audiencias; y una campaña viral en redes que incluyó memes, clips musicales y versiones karaoke que multiplicaron su alcance. Además, su estreno limitado en cines con función sing-along fue la más taquillera del fin de semana, consolidando el fenómeno más allá de la pantalla de Netflix.

Para quienes ya se hicieron fanáticos de la primera entrega, Netflix confirmó una segunda parte para 2026, centrada en los orígenes del grupo Huntr/x y su transformación en cazadoras de demonios. El teaser ya circula en redes y anticipa nuevas batallas, canciones y personajes.