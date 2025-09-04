Netflix: el retorcido y perturbador documental sobre un caso real que impactó a la sociedad

Netflix estrenó un documental que dejó con la boca abierta a más de uno. La historia de ciberacoso escolar destapó al autor menos pensado.

A fines del mes pasado Netflix estrenó un perturbador documental sobre un caso real de ciberacoso que dejó atónita a toda la audiencia. Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar está entre lo más visto de la plataforma de streaming.

Netflix y un caso retorcido El documental cuenta la historia de lo que sucedió en una localidad de Beal City en Michigan. Unos mensajes terminaron con un escándalo a nivel nacional. La producción, dirigida por Skye Borgman, muestra detalladamente cómo Lauryn Licari y su novio, Owen McKenny fueron víctimas de un hostigamiento digital.

Todo comenzó en octubre de 2020 cuando la pareja recibió los primeros mensajes desde un número desconocido. Al principio el contenido se refería a una posible ruptura amorosa de la pareja con textos como “Hola, Lauryn, Owen está rompiendo contigo”.

Lo cierto es que los mensajes no pararon y recibían textos cada vez más amenazantes, según narra el documental. Algunos se referían al apodo de Lauryn y las sospechas eran que el acosador era alguien cercano.

Los mensajes tenían una frecuencia diaria de 40 y 50 con amenazas a la joven y propuestas explícitas a su novio. La situación generó un clima de sospecha y se vieron involucrados parte del personal escolar, incluso una estudiante fue sospechosa, según cuenta el documental.