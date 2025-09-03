El hábito nocturno con sal que mejora la limpieza del baño
La sal como aliada de la limpieza: cómo usarla en el baño para mantenerlo impecable y sin problemas.
Pequeños hábitos pueden hacer del hogar un lugar más agradable y confortable. Es por eso que cada vez es más viral el truco de limpieza que consiste en tirar sal al inodoro todas las noches para mejorar el aroma y evitar problemas a futuro.
La respuesta de por qué funciona es sencilla. La sal actúa como un potente desodorizante y también como desinfectante. Como sabemos, el inodoro puede acumular muchísimas bacterias que causan mal olor. Con este simple ingrediente, podemos combatirlas mientras dormimos.
Pero estos no son los únicos beneficios que puede tener la sal en el inodoro. Este ingrediente ayuda a prevenir el sarro y las obstrucciones en las cañerías, gracias al poder abrasivo que contiene. Por otro lado, combinado con agua caliente potencia su efecto limpiador, por lo que podés hervir agua y echarla por la mañana.
Si esto no es suficiente, la sal es un producto en el que no debemos gastar dinero de más, ya que está presente en casi todos los hogares y, además, no daña el esmalte del inodoro.
¿Cómo se aplica la sal en el inodoro?
- Antes de acostarte, tirá una cucharada de sal gruesa directamente en el inodoro
- Si querés potenciar el efecto, agregá medio litro de agua caliente
- Dejá actuar toda la noche, sin tirar la cadena
- Repetí el proceso al menos tres veces por semana
Este truco no solo mejora la higiene del baño, sino que también te permite ahorrar en productos de limpieza y mantener un ambiente más fresco sin esfuerzo. Ideal para quienes buscan soluciones prácticas con lo que ya tienen en casa.