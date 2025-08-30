Chau a los sahumerios: el truco de limpieza que también aromatiza tu casa

El uso del sahumerio son una de las herramientas más usadas a la hora de aromatizar el hogar . Además, su uso suele estar ligado a la limpieza de energías y generar momentos de relajación. Sin embargo, cada vez más personas buscan opciones caseras que, además de perfumar los espacios, también limpien de verdad.

Recurrir a productos que tenemos todos los días en casa puede ser la solución perfecta para combinar estos dos aspectos: limpieza y buen aroma. Para eso, vamos a usar tres ingredientes simples y efectivos: bicarbonato de sodio, limón y agua caliente. Como tip adicional: este truco también desinfecta superficies sin necesidad de químicos agresivos.

Cada elemento aporta lo suyo para que la casa huela bien. El bicarbonato de sodio es un gran limpiador y neutralizador de olores. El limón aporta un aroma cítrico fresco y tiene un gran poder antibacteriano.

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Jugo de medio limón

1 taza de agua caliente

Prepararlo es muy fácil: mezclá todo en un recipiente y usalo para limpiar mesadas, muebles, pisos y picaportes. Además, si querés que el aroma dure más tiempo, podés colocar la mezcla en un difusor o frasco abierto para que se distribuya mejor en toda la casa. Como extra, agregá unas gotas de aceite esencial de lavanda para potenciar su efecto relajante.

Este truco no solo limpia, sino que transforma el ambiente: elimina olores de cocina, humedad o encierro, y deja una sensación de frescura que dura varias horas. Una alternativa práctica, económica y efectiva que está reemplazando a los sahumerios en muchos hogares.