Adiós al moho en los armarios: el truco casero de limpieza que no falla

El moho se reproduce a través de sus esporas y puede descontrolarse rápidamente en cualquier superficie. Si bien es un problema que solemos ver con más frecuencia en el baño, también puede aparecer en roperos o armarios. Por eso, traemos un truco simple de limpieza para evitar este problema desde la raíz.

En el armario , el moho suele desarrollarse por la poca ventilación y la alta humedad que se concentra en estos espacios. Su presencia se manifiesta a través de manchas negras, verdosas o blancas. Si no se trata a tiempo, no solo afecta los muebles, sino también el cuero y la ropa. Además, puede liberar esporas que perjudican la salud respiratoria, especialmente en personas alérgicas.

Con sal gruesa y suavizante, este truco casero de limpieza ayuda a combatir el moho en espacios con poca ventilación. Foto: Shutterstock

La humedad del baño atrae el moho a las superficies. Foto: Shutterstock

Aunque existen productos comerciales para combatirlo, un truco casero que promete resultados eficaces y un aroma agradable se volvió viral en redes sociales por su facilidad de preparación y su efectividad para reducir la humedad. Solo necesitás los siguientes elementos:

¿Cómo se aplica en el armario?

Perforá la tapa del recipiente con el tenedor.

Colocá una buena cantidad de sal gruesa y suavizante dentro.

Mezclá hasta que el suavizante cambie de color.

Ubicá el recipiente dentro del armario, cerca de las telas.

Este truco no solo absorbe la humedad, sino que también deja una fragancia agradable en la ropa. Para potenciar el efecto, se recomienda ventilar el ambiente entre 10 y 15 minutos por día, incluso en invierno.

Mira el video: como hacerlo en simples pasos

Embed - Adiós al moho en el armario

¿Qué pasa si la ropa ya tiene moho?

Si el problema no se detuvo a tiempo, se recomienda lavar la ropa con vinagre y bicarbonato de sodio en el lavarropas. Luego, dejarla secar al sol, ya que los rayos UV ayudan a eliminar las esporas. Para superficies delicadas, también se puede usar alcohol isopropílico o lavandina diluida.

Este truco casero se suma a la lista de soluciones simples y efectivas que están ganando terreno en redes sociales. Una forma económica y accesible de mantener los armarios libres de humedad y hongos, sin recurrir a productos agresivos.