Sueños: este es el significado de soñar con tu propia muerte, según los expertos

Un sueño que aparece a veces y que resulta aterrador es con la propia muerte. El subconsciente se manifiesta durante la noche y es importante entender el significado de los sueños para no asustarse. El mundo onírico ayuda a identificar patrones.

Los sueños son subjetivos porque representan expresiones individuales que surgen de las partes más ocultas del inconsciente. Sin embargo, con los años los expertos han podido encontrar elementos recurrentes que logran trascender lo individual.

Ese es el caso de soñar con la propia muerte. Casi todas las personas tendrán este sueño al menos una vez en su vida. Pero no hay que asustarse, lo que hay que hacer es interpretar.

La psicología entiende que el sueño con la propia muerte no debe interpretarse literal, sino que más bien es un símbolo de cambio, transformación o cierre de ciclos.

Entre los significados que tiene este sueño aparece la transformación personal, puede ser el final de una etapa importante. Es como que “muere” una parte de la vida para pasar a otra.

Otra interpretación de este sueño es un reflejo de renovación interna dejando atrás comportamientos, hábitos o pensamientos negativos para crecer y evolucionar. También se relaciona con la ansiedad o el miedo al cambio.

Los sueños pueden venir en momentos de incertidumbre o de miedo al futuro, especialmente cuando se enfrentan a decisiones importantes o a grandes cambios.

Por otro lado, este sueño se relaciona con miedos, estrés, enojo o irá reprimida, dependiendo del contexto.