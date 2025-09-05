El documental que todos están viendo en Netflix: de qué trata Número desconocido

Netflix vuelve a estrenar una historia que sacude a todos sus espectadores. Se trata de Número desconocido, un documental que reconstruye uno de los casos de ciberacoso más perturbadores registrados en Estados Unidos.

Dirigido por Skye Borgman, narra cómo Lauryn Licari y Owen McKenny, dos adolescentes de Michigan, recibieron durante casi dos años mensajes anónimos desde múltiples números telefónicos. Las amenazas, insultos y detalles íntimos revelaban que el acosador conocía profundamente a sus víctimas.

"Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta", adelanta su sinopsis.

Lo que parecía una campaña de bullying escolar se convirtió en una investigación policial que involucró al FBI. El giro más impactante llegó cuando se descubrió que la autora de los mensajes era la propia madre de la joven, Kendra Licari. La mujer fue condenada por acoso a menores, y el documental expone no solo el proceso judicial, sino también las consecuencias emocionales de esta traición familiar.

Hechos reales que interpelan a padres, adolescentes y educadores

Número desconocido no se limita a mostrar el delito: plantea preguntas profundas sobre los vínculos familiares, el uso de la tecnología y la salud mental adolescente. A través de entrevistas, reconstrucciones y testimonios, el documental revela cómo el acoso digital puede operar desde el entorno más íntimo, y cómo las víctimas enfrentan el daño psicológico incluso después de que cesa la agresión.

Mira el trailer

Embed - Unknown Number The High School Catfish Netflix

La producción se volvió viral en redes sociales por su tono crudo y el impacto del giro final. En TikTok y YouTube, miles de usuarios reaccionaron con incredulidad ante la revelación, mientras especialistas en psicología y educación analizan el caso como ejemplo extremo de manipulación y violencia emocional.