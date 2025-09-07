La película que desplazó a Homo Argentum de la cumbre de la taquilla logró una descomunal cantidad de espectadores en sus primeros tres días

En los últimos días, Homo Argentum perdió el reinado que conquistó en la taquilla de los cines argentinos durante tres semanas, ya que El conjuro 4: últimos ritos tomó por asalto las boleterías y arrasó con las ventas consiguiendo funciones a sala llena durante este fin de semana en nuestro país.

Según el reporte de Ultracine, Homo Argentum fue la película más vista en las salas durante el mes de agosto, ya que de las 3.618.157entradas que se vendieron en tal período, 1.382.398 correspondieron al tanque nacional protagonizado por Guillermo Francella .

Entre los logros alcanzados por Homo Argentum en la taquilla , se destaca el de ser la primera película argentina en llegar a la cima del ranking desde diciembre de 2023, cuando Muchahos: la película de la gente, consiguió tal posición contando también con Francella en sus filas, ya que fue el encargado de ponerle la voz en off a aquel documental sobre el triunfo de la Selección en el más reciente Mundial.

En sólo 11 días, Homo Argentum superó la barrera del millón de espectadores, y con las cifras de taquilla actualizadas a este sábado, el film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat ha convocado a 1.512.836 espectadores.

Sin embargo, en el comienzo de septiembre las arrolladoras ventas de Homo Argentum cayeron al medirse con El conjuro 4, ya que la nueva entrega de la popular saga de terror ha sido vista en sus primeros tres días en cartelera, entre este jueves y el sábado, por la descomunal cifra de 423.815 personas.

El conjuro 4, la película que desplazó a Homo Argentum de la cima de la taquilla

El Conjuro 4: ÚLtimos Ritos - tráiler oficial subtitulado

Para dimensionar la brecha entre la propuesta de Hollywood en cuestión y Homo Argentum, basta con señalar que el título nacional cortó en estos tres días 69.701 tickets, es decir seis veces menos que la masiva cinta de horror. A su vez, entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto, la producción con Guillermo Francella llevó a poco más de 330.000 espectadores a los cines, un equivalente a cerca de 90.000 entradas menos que El conjuro 4 en el mismo lapso de días.

En este sentido, si bien es sabido que no es equitativo comparar la taquilla de una propuesta argentina con una de Hollywood, las cifras demuestran con elocuencia el poder de ambas, a la vez que ilustran hasta qué punto la convocatoria en las salas de nuestro país se concentra desde hace unos años en favor de una sola película en cartelera.