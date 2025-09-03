Disney+ confirmó la fecha de estreno de Homo Argentum, la arrasadora película de Guillermo Francella

Homo Argentum, el film dirigido por Gastón Duprat y Mariano Cohn, tiene fecha confirmada para desembarcar en el servicio de streaming.

Homo Argentum, la nueva y criticada película de Guillermo Francella está teniendo gran éxito en la pantalla grande tras el estreno el pasado 14 de agosto. El film generó fuertes opiniones en las redes sociales entre quienes se encontraban a favor y quienes estaban en contra de la producción audiovisual.

Lo cierto es que tras superar el millón de seguidores en tan solo 11 días, llegará finalmente a Disney Plus para que los usuarios puedan disfrutarla desde la comodidad de su casa. Disney Latino a través de un comunicado, confirmó la noticia y los usuarios esperan con muchas ansias el estreno.

El éxito de taquilla, dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizado por Guillermo Francella, llegará en exclusiva al servicio de streaming el 19 de diciembre. Desde su estreno, el film se convirtió en la película argentina más vista de la era pospandemia, logrando una convocatoria masiva en los cines del país

Video: Homo Argentum promete arrasar en Disney Plus Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella

La película, con una duración de 110 minutos, rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia, películas que tanto Francella como los directores admiran, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Cohn.