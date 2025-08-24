Homo Argentum: la polémica, un debate que vale la pena

La película Homo Argentum es una realización de Mariano Cohn y Gastón Duprat , conocidos por “El encargado” (2022), “El ciudadano ilustre” (2016), y “Nada” (2023). Son 16 episodios que resultan el corpus del film, protagonizados por Guillermo Francella , quien compone 16 personajes que se los pone cada uno al hombro en interpretaciones que no resultan repetitivas como dice por allí.

Dramática, cínica, hipócrita, divertida por momentos puesto que en realidad muestra al modo de una sátira, variables puestas en cuestión del “ser-en-Argentina” un modo de apuntar a lo abyecto del argentino (¿o del porteño?). Por ahí anda la cosa que para muchos se han sentido ofendido.

Sobre todo cuando se llega a un acuerdo. Se parte de dos ideas generalmente opuestas y poco a poco se arriba a una conclusión posible. La conclusión, a su vez, posee variables que no deben ajustarse a una verdad única.

Ocurre de modo frecuente en las obras de arte, porque recordemos que el cine representa el Séptimo Arte y que todo un equipo creativo cinematográficamente hablando, no se reúne para filmar la peor película.

No dicen entre sí: “¡Qué suerte! ¡Vamos a filmar algo malo en el transcurso de ocho semanas!”. Por lo que podemos llegar a discutir si una película cumple alcanzando su plenitud. Parafraseando a André Bazin: el cine es el arte de lo real; es decir, para el cineasta francés, algo físico, material, que ocupa un lugar, un espacio y por todo esto, resulta visualizable.

No fue así, al menos, para el casi más de medio millón de espectadores en dos semanas de exhibición y menos aún quienes al final, aplauden al film. Somos un país de contrastes: ¿quién lo duda? Hace rato que la grieta está instalada en la industria cinematográfica local. No todos los países tienen institutos de cine dedicados formalmente, pero la mayoría tienen industrias cinematográficas, aunque la forma de accesos y calidad varían. Países con una industria fuerte como Estados Unidos, India, Francia, Italia, Inglaterra, España, Alemania, Argentina cuentan con escuelas e instituciones académicas dedicadas al cine.

Homo Argentum es incómoda

También satiriza la prepotencia de los poderosos, la indolencia de otros, la mediocridad de una vida, la cobardía de aquellos que se hacen los valientes ante los demás, la fantasía de quienes están ocupados con su trabajo todo el día o aquellos que tienen un semblante laboral que permite estafar.

El primer y último sketch se encuentran relacionados y quizás apuntan a un homenaje a dos películas italianas dirigidas por Dino Risi. Me refiero a “Los monstruos” (1963) y “Los nuevos monstruos” (1977) protagonizada por dos grandes como Vittorio Gassman y Hugo Tognazzi. Así como decían en una época que la cigüeña viene de París (y no del Norte Argentino –ya sé, no hay cigüeñas, pero hay otros pájaros de gran envergadura-) el ADN del argentino tiene mucho de la Italia donde se creó el movimiento neorrealista. Parece que de tanos y de locos, todos tenemos un poco.

Va otra comparación: la de “Relatos Salvajes” (2024), de Damin Szifron, que se muestra como obra consolidada con pocos episodios, y la cantidad de “Homo Argentum” que la puede hacer naufragar. Francella compone desde el disfraz (impecable el maquillaje de Oscar Mulet y equipo) pero fracasa con la voz que resulta siempre inconfundible (a pesar de dos intentos en el film poco logrados). Más allá de la polémica inicial de la crítica de periodistas, muchos de ellos experimentados, no se encuentra lógica en el ensañamiento sin miramientos que se tiene hacia los realizadores y/o al protagonista. He escuchado críticas donde se calificaba a los realizadores de “antipatria” y eso sería tan ridículo como decir que Dino Risi o Szifron lo son porque mostraban las miserias italianas por un lado o la violencia social por otro.

La película se deja ver, es entretenida

Disfrutará sin lugar a dudas de Dalma Maradona o la belleza impactante de Eva De Dominici (son dos episodios excelentes) y todo el elenco de actores y actrices que acompañan esta producción. Le dará bronca, fastidio, pero nunca indiferencia. Y quizás, sea después de todo, lo que indica la esencia de toda obra de arte.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Conduce todos los martes a las 20:00 el programa MEGAPSINEPOLIS que pueden escuchar en Radio Amadeus, FM 91.1.