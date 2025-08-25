Homo Argentum llegó al millón de espectadores, pero otra película con Guillermo Francella lo logró más rápido

El film nacional cruzó en pocos días la barrera del millón de entradas vendidas, pero otro título protagonizado por el popular actor se anticipó en tal logro. Sin embargo, este nuevo éxito podría convertirse en la película más taquillera de la carrera del artista.

Este domingo, Homo Argentum llegó al millón de espectadores en tan sólo 11 días desde su estreno, que fue el jueves 14 de agosto. Más allá de la excelente performance de taquilla de esta película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, otro título protagonizado por Guillermo Francella logró cruzar más rápido la barrera millonaria hace justo una década.

Estamos hablando de El Clan, el excelente film sobre los crímenes de la familia Puccio que tuvo a Pablo Trapero como realizador, y que implicó para Francella un notable cambio de registro respecto a su habitual labor como comediante. Aquella producción consiguió vender un millón de entradas en apenas 10 días desde su debut, es decir en una jornada menos de lo que le llevó a Homo Argentum.

Sin embargo, hay algunos indicadores que apuntan a que el flamante éxito del cine nacional en el que Guillermo Francella interpreta a 16 personajes distintos, podría culminar su recorrido en salas de cine con una taquilla superior a la que conquistó El Clan, que en 2015 cortó un total de 2.655.000 tickets.

Entre los factores que que sugieren que Homo Argentum podría seguir gozando de un triunfo en la taquilla, se apunta que la película experimentó un muy bajo declive respecto a la performance de taquilla lograda en los primeros días de su estreno. Además, el hecho de que algunos relatos que forman parte del film ofrezcan a un Francella más cercano a sus tics en la comedia, le garantiza a esta propuesta una buena cantidad de público que la seguirá considerando como posible garantía de entretenimiento.