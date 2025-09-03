Pepe Ochoa reveló en LAM los datos de la relación amorosa que estaría comenzando la exmujer de Demichelis.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis finalmente le pusieron punto final a su historia de amor. La modelo y el exjugador enfrentaron una fuerte crisis meses atrás cuando salió a la luz que él le habría sido infiel con una azafata que conoció en un vuelo con River Plate.

Lo cierto es que la modelo decidió no hablar con la prensa sobre su separación y tampoco opinar sobre las declaraciones de Tania, la supuesta amante de Martín Demichelis. Sin embargo, Pepe Ochoa sacó a la luz un fuerte dato que tiene que ver con la relación sentimental de Evangelina.

Es que aparentemente ya se olvidó para siempre de Demichelis y estaría comenzando una nueva relación: "Yo hablé con ella sobre este tema y me dijo 'me vas a empezar a ver con mucha gente porque estoy recuperando el tiempo que perdí".

Video: Evangelina Anderson tendría nuevo novio Afirman que Evangelina Anderson tendría nueva pareja: quién es el joven que habría conquistado su corazón

"Es un chongueo porque no es relación, salen a algunos luegares y se encuentran más en lo privado que en lo público", comentó Pepe. Sobre el hombre, sostuvo que "él no es famoso, es un pibe tranqui", dejando en claro que está lejos del mundo de la farándula.