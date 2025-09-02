La exmujer de Martín Demichelis salió de canal en medio de un fuerte operativo montado por la producción y la conductora no la perdonó.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis fueron noticia en estas últimas semanas luego de que dieron a conocer que finalmente la pareja le puso fin a su historia de amor. En medio de todo esto, apareció una supuesta tercera en discordia que contó cómo fue el encuentro con el técnico y esto hizo crecer el escándalo.

Lo cierto es que Evangelina trató de no dar tantas declaraciones ante los medios de comunicación que de manera incansable la buscaban afuera del canal para obtener aunque sea una palabra respecto a la polémica separación. Pero en las últimas horas, la modelo sorprendió a los periodistas con un operativo en el canal.

Es que desde la producción del canal hicieron ingresar un taxi marcha atrás a la sala del streaming de El Trece, bajaron una persiana automática y posteriormente Evangelina salió con Carolina Pampita Ardohain sin dar declaraciones. Es por esto que Yanina Latorre no se guardó nada y arremetió contra ella.

Yanina Latorre arremetió contra Evangelina Anderson por evitar a la prensa: "¿Quién sos?"

"Metieron un taxi en una parte del estudio del streaming de Kuarzo, en un lugar que no es cochera, lo rayaron y lo abollaron", comenzó diciendo. Luego, agregó que "ella se subió... Quién sos, ni Susana Giménez se atrevió a tanto. Quién sos Dios".