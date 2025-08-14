El gesto que habría tenido Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras la separación

Tras confirmarse la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, trascendió un gesto que Mauro Icardi habría tenido con la modelo.

El supuesto gesto en redes de Mauro Icardi generó rumores sobre un acercamiento a la rubia. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

En las últimas horas se difundió un gesto que Mauro Icardi habría tenido con Evangelina Anderson luego de que se confirmara la separación de esta con Martín Demichelis, ex director técnico de River Plate.

La modelo y el DT estuvieron juntos más de 17 años y construyeron una historia en común, con tres hijos: Bastian, Lola y Emma. Tras vivir años en Alemania, regresaron a Argentina y en 2023 la carrera de Demichelis los llevó a instalarse en México.

Poco después comenzaron los rumores de crisis, que hoy se confirmaron con la separación. Incluso, el periodista Pepe Ochoa indicó que “hay una persona que se robó el corazón de él en México”, refiriéndose a la DJ Stephie Moreno.

evangelina-anderson-demichelis-243477.jpg La historia de Evangelina Anderson y Martín Demichelis habría llegado a su fin tras 18 años. Foto: Archivo Qué habría hecho Mauro Icardi tras enterarse La periodista Juariu, a través de Instagram, difundió un rumor sobre que Mauro Icardi habría comenzado a seguir a Evangelina Anderson luego de confirmarse la separación. Acompañó la publicación con una captura de pantalla y la pregunta: “¿Mauro ya lo seguía?”. No obstante, no hay pruebas concretas de que este gesto se haya producido recientemente.