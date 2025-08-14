El gesto que habría tenido Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras la separación
Tras confirmarse la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, trascendió un gesto que Mauro Icardi habría tenido con la modelo.
En las últimas horas se difundió un gesto que Mauro Icardi habría tenido con Evangelina Anderson luego de que se confirmara la separación de esta con Martín Demichelis, ex director técnico de River Plate.
La modelo y el DT estuvieron juntos más de 17 años y construyeron una historia en común, con tres hijos: Bastian, Lola y Emma. Tras vivir años en Alemania, regresaron a Argentina y en 2023 la carrera de Demichelis los llevó a instalarse en México.
Poco después comenzaron los rumores de crisis, que hoy se confirmaron con la separación. Incluso, el periodista Pepe Ochoa indicó que “hay una persona que se robó el corazón de él en México”, refiriéndose a la DJ Stephie Moreno.
Qué habría hecho Mauro Icardi tras enterarse
La periodista Juariu, a través de Instagram, difundió un rumor sobre que Mauro Icardi habría comenzado a seguir a Evangelina Anderson luego de confirmarse la separación. Acompañó la publicación con una captura de pantalla y la pregunta: “¿Mauro ya lo seguía?”. No obstante, no hay pruebas concretas de que este gesto se haya producido recientemente.
Sin embargo, debido al historial de conflictos que rodean al futbolista, muchos interpretaron esta acción como un intento de acercamiento hacia la modelo, aunque Mauro Icardi continúa mostrando en sus redes sociales escenas felices junto a la China Suárez, evidenciando que su relación con la actriz sigue consolidada.