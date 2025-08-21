Cómo será el costoso divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: "Millones de dólares"

Tras 17 años de puro amor, se dieron a conocer infidelidades que terminaron con la relación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. Cómo será el divorcio.

Qué pasará con los bienes de Demichelis ante el divorcio con Evangelina Anderson. / @evangelinaanderson

Las infidelidades parecen estar a la vuelta de la esquina para muchas personalidades del espectáculo y deporte argentino. En las últimas semanas, le tocó el número ganador a Evangelina Anderson, quien dio cuenta de una nueva relación que tenía su esposo Martín Demichelis, motivo más que suficiente para que todo el amor se terminara entre ellos.

Evangelina Anderson disparó contra todos tras la salida de Martín Demichelis Foto: Instagram @evangelinaanderson Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron. Instagram @evangelinaanderson En un primer momento, parecía que la relación había concluido en los mejores términos, pero con el correr del tiempo salieron a la luz detalles que revelaron lo contrario. El pasado miércoles Daniel Fava los contó en el programa A la tarde: "Me dicen que va a ser traumático. Hay que dividir la plata, y hablamos de más de 50 millones de dólares, fruto de la carrera de elite que tuvo Demichelis en Europa".

Cómo será el divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Por otro lado, dio a conocer que no se trata de una división de bienes común y corriente por la gran cantidad de dinero con la que cuenta el ex director técnico de River Plate. "Cuando la gente de Demichelis se sienta a negociar el divorcio, le dicen: ‘Mirá que hay que darle esta plata’. Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados. Demichelis tiene tanto o más dinero que Icardi. Jugó en la elite de la elite", explicó.

La primera en hablar fue Evangelina Anderson Después de semanas de rumores y especulaciones, fue Evangelina Anderson quien confirmó su separación de Martín Demichelis. La noticia, que tomó por sorpresa a los fanáticos, fue revelada por la modelo a la salida de las grabaciones de Los 8 Escalones, donde respondió a las preguntas de la prensa con un rostro serio y una declaración contundente: "Estoy separada".