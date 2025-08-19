La mujer involucrada en la ruptura de Demichelis y Anderson rompió el silencio: "Salí carbonizada"

Según Tania Gonzalez Ledesma, Evangelina Anderson sabía de la relación que Martín Demichelis tenía con ella. Los detalles de sus declaraciones.

La azafata Tania Gonzalez Ledesma rompió el silencio tras ser señalada como el motivo de la separación del exfutbolista y la modelo.

La separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson suma un nuevo capítulo. Luego de confirmarse que la pareja puso fin a su relación tras 18 años juntos, las palabras de la supuesta tercera en discordia salieron a la luz y generaron un fuerte revuelo.

Se trata de Tania González Ledesma, una azafata que habría conocido al ex futbolista durante sus viajes con River por el país. En el programa A la Tarde de América TV contó detalles de cómo se conocieron y aseguró que la relación se habría extendido al menos por nueve meses. "Hacía referencias a que estaba mal en su matrimonio. Decidió estar con otra persona estando casado. Martín me hablaba de Eva. Estaban mal por la situación que él estaba atravesando en el club. No quería cortar la relación por sus hijos", afirmó.

Además, González Ledesma dio a entender que Evangelina Anderson estaba al tanto de la situación, pero que el matrimonio continuaba por los tres hijos que tenían en común. “Cuando llegaba a la casa tenía reproches, ella le decía ‘para qué vinimos’, porque los chicos no querían vivir en Argentina”, expresó la azafata.

shutterstock_1936253446 A pesar de reconocer la relación con Demichelis, la azafata negó ser responsable de la ruptura. Foto: A la Tarde Según sus propias declaraciones, decidió hablar públicamente luego de que su nombre se filtrara en distintos medios de comunicación como la causa de la separación. También remarcó que Demichelis no se comportó bien con ella: "Él se portó muy mal conmigo. El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada".