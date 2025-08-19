La confesión que complica a Demichelis: quién es su supuesta amante

El testimonio impactó porque dejó al descubierto a Demichelis y más en un momento en el que su vida personal estaba bajo la lupa.

La tercera en discordia habló sin filtros y reveló detalles de la relación que habría mantenido con Martín Demichelis en plena crisis con Evangelina Anderson. La mujer, identificada como Tania González Ledesma, relató en televisión cómo se dieron los primeros encuentros.

Demichelis muy complicado con las declaraciones de su amante Según su testimonio en el programa A la Tarde, conoció al exentrenador de River en un vuelo chárter cuando trasladaba al plantel. Allí intercambiaron palabras y, con el tiempo, comenzaron a compartir charlas más cercanas. El primer acercamiento se dio de manera casual, aunque ella remarcó que él fue quien pidió su número de teléfono.

Embed - Demichelis En Problemas La azafata y fisicoculturista explicó que desde el principio decidió contarle a una persona de confianza lo que ocurría. Le envió la ubicación y le avisó cada vez que se encontraba con él, según dijo, por cuestiones de seguridad personal. Esa confesión inicial fue también el modo de sacar afuera algo que, según relató, era demasiado intenso para guardarse.

El relato incluyó detalles de la primera cita, que se dio el mismo día en que intercambiaron teléfonos. Se encontraron en un hotel y, en sus palabras, la experiencia fue “muy buen cardio”. Esa declaración generó un fuerte revuelo, ya que abrió la puerta a la intimidad de un vínculo que, según ella, se extendió durante aproximadamente nueve meses.

martin-demichelis-un-paso-ser-el-nuevo-entrenador-riverjpg.jpg Demichelis tiene "buen cardio". La relación, siempre de acuerdo a la versión de Tania González Ledesma, estuvo marcada por la agenda de él como director técnico y los viajes laborales de ella. Aun así, buscaban coincidir cuando el calendario lo permitía. A lo largo de esos meses, asegura que compartieron momentos que iban más allá de lo físico, como charlas y mateadas en medio de los vuelos.