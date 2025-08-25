Guillermo Francella se prepara para estrenar la cuarta temporada de El Encargado: cuándo llegaría a Disney+

En medio de la polémica por Homo Argentum, Francella quiere volver con todo y lo hará con la icónica serie que muy pronto llegará al streaming.

Guillermo Francella ha sido el foco de críticas por parte de un sector de actores que cuestionó fuertemente sus dichos contra el cine nacional y sus producciones audiovisuales. Pero esto no es todo, ya que en las redes sociales destrozaron a Homo Argentum, su nueva película.

Sin embargo, las críticas parecen no afectar al film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat que ya superó este domingo el millón de espectadores, logrando una taquilla de 1.080.000 personas en tan solo 11 días. Este récord hizo que se convirtiera en uno de los mejores estrenos nacionales en toda la historia.

Lo cierto es que tras este furor, Guillermo Francella se prepara para encarar una nueva temporada siendo "Eliseo" en El Encargado. La serie estrenará muy pronto la cuarta temporada y se estima que la misma se encuentre disponible en el mes de noviembre, aunque el tiempo podría variar y todo está sujeto a confirmación oficial por parte de Disney+.