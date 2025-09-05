La película que barrió a Homo Argentum de la cima de la taquilla en los cines argentinos

La propuesta protagonizada por Guillermo Francella perdió el liderazgo en las ventas de entradas al comenzar su cuarta semana. El tanque que desplazó de un plumazo al fenómeno del cine nacional.

Homo Argentum no logró empezar su cuarta semana en cartelera ocupando el primer lugar en la taquilla de las salas nacionales, y cayó frente a una eficaz franquicia del cine de terror que cuenta con millones de adeptos a nivel mundial.

Según las cifras oficiales reportadas por Ultracine, este jueves 103.523 personas fueron en el día del estreno a ver El conjuro 4: últimos ritos, mientras que el mismo día, Homo Argentum convocó a 6.515 espectadores.

Ante la llegada de la cuarta entrega de la popular saga de horror, resultaba difícil que la película protagonizada por Guillermo Francella pudiera resistir tamaño embate a nivel de taquilla. Sin embargo, hay que destacar que Homo Argentum ha despachado hasta el momento 1.449.650 entradas, siendo el único título en el top 10 de los films que actualmente están los cines argentinos que ha superado la barrera del millón de tickets.

Homo Argentum fue reemplazada en la cumbre de la taquilla por El conjuro 4 El Conjuro 4: ÚLtimos Ritos - tráiler oficial subtitulado

Completando el podio de las cinco propuestas más elegidas este jueves, detrás de El conjuro 4 y Homo Argentum, se ubicó en el tercer lugar la comedia Otro viernes de locos, con 1687 espectadores y un acumulado de 522.489. En el cuarto puesto quedó la producción animada Mascotas al rescate, con 856 personas y un total de 23.537 desde su estreno de la semana pasada. Por último, en la quinta posición se destacó La mujer de la fila, film nacional dirigido por el talentoso Benjamín Ávila (Infancia clandestina), y protagonizado por Natalia Oreiro; que arrancó con 626 entradas vendidas.