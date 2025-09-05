Cris Morena recordó el cumpleaños de Romina Yan con una emotiva publicación

En el marco del concierto de Erreway en el Movistar Arena, Cris Morena conmemoró con emoción frente a miles de fans lo que habría sido un nuevo aniversario de su hija. Fue desde ese escenario donde la reconocida productora evocó la memoria de Romina Yan , quien este 5 de septiembre hubiera alcanzado los 51 años de edad.

A través de su perfil de Instagram, Cris compartió una grabación de su hija acompañada de un sentido texto. “Feliz cumple, Ro. Con una alegría inmensa celebro la presencia de tu ausencia, y te encuentro en cada palabra y en cada dibujo, desde la tierra al cielo. Todo lo que dibujaste antes de partir es de otros mundos, otros planos del alma… Y te imagino viviendo muy feliz allí, con Mila a tu lado. Te amo siempre. Mamita”, expresó.

El homenaje se vio complementado por las palabras de Gustavo Yankelevich , quien también utilizó las redes para recordarla, sumando además el reciente dolor por la partida de su nieta. "Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando, aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las Amo", manifestó el productor.

La trágica historia de estas pérdidas familiares marca el contexto de estos mensajes. Romina Yan falleció de forma súbita en septiembre de 2010, cuando tenía 36 años. Recientemente, el 28 de julio de 2025, Mila Yankelevich, su nieta de apenas 7 años, perdió la vida en un trágico suceso ocurrido en las aguas de Miami.

Cris saluda a Ro El posteo de Cris Morena que emocionó a sus seguidores en redes sociales. Foto: captura Instagram @bycrismorena

Los hijos de la recordada y amada actriz tampoco quisieron permanecer ajenos a esta fecha tan significativa. Franco Giordano le dedicó un conmovedor tributo: “Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste. Me faltaría una eternidad para expresar todo lo que sos para mí. Mi alma brilla por vos. Gracias por ser mi todo y nuestro todo. Te amo para siempre, cada día más. Feliz cumple, Mami”. Por su parte, Valentín agregó: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días. Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo, me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.