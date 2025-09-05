El triste posteo de Gustavo Yankelevich para Romina Yan en el día que cumpliría 51 años

Un nuevo 5 de septiembre, Gustavo Yankelevich le dedicó un sentido mensaje a su hija Romina Yan en sus redes sociales. En un posteo cargado de emoción, el productor aludió al reciente fallecimiento de su nieta Mila, dejando en claro que ambas están juntas en otro plano.

Para Gustavo Yankelevich , el 5 de septiembre es una fecha de sentimientos encontrados. Es el día del nacimiento de su hija, Romina Yan , quien falleció en 2010. Sin embargo, este año, la fecha también ha estado marcada por el reciente fallecimiento de su nieta, Mila , en un trágico accidente en Miami. En un emotivo posteo , el productor de televisión compartió su dolor y, a la vez, un mensaje de esperanza.

En su cuenta de Instagram, Yankelevich compartió una imagen de él con su hija en el interior de un dije con forma de corazón. Acompañando la foto, el productor escribió un mensaje cargado de emoción y significado: "Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo".

En la segunda parte del posteo, Gustavo Yankelevich hizo una conmovedora alusión a su nieta. "Hoy te seguimos festejando, aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las Amo", concluyó, dejando en claro que su hija y su nieta están juntas en otro plano. La misma idea que había expresado Cris Morena en su primera aparición pública tras la muerte de su nieta.

gustavo-yankelevich-y-romina-yan-2093905 El posteo en cuestión. @gustavoyankelevichok

El posteo del productor, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se llenó de mensajes de cariño en pocos minutos. Famosos y seguidores dejaron comentarios de apoyo, demostrando el gran afecto que el público siente por la familia. Laura Cerati, Nico Vázquez, Marley, Jey Mammon y Titi Fernández fueron solo algunos de los que se sumaron con palabras de aliento.