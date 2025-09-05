Cris Morena participó en el show de Erreway y recordó a Romina Yan y Mila Yankelevich de una emotiva manera

La productora fue parte del último espectáculo de Erreway, en el Movistar Arena de Buenos Aires, y mencionó a su hija y a su nieta.

Este jueves 4 de septiembre, Cris Morena se subió al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires para acompañar a los Erreway. La productora fue ovacionada por el público cuando apareció y pronunció un conmovedor discurso.

"¡Qué maravilla! Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami (Camila Bordonaba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor, hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!", comenzó diciendo la actriz ante los miles de presentes.

Cris Morena recordó una anécdota de película Foto: Captura de Instagram La productora recordó a Romina Yan y Mila Yankelevich en el escenario del Movistar Arena. Captura de Instagram

"Además de todo, agradecerles mucho a Erreway, a todos, porque estoy acá. Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila y que todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!", expresó emocionada Cris Morena al recordar a su hija y a su nieta.

Recordemos que Mila Yankelevich falleció a fines de julio de este año por un trágico accidente entre barcos en Miami, Estados Unidos. Por otro lado, este viernes 5, Romina Yan hubiese cumplido 51 años.