Cris Morena participó en el show de Erreway y recordó a Romina Yan y Mila Yankelevich de una emotiva manera
La productora fue parte del último espectáculo de Erreway, en el Movistar Arena de Buenos Aires, y mencionó a su hija y a su nieta.
Este jueves 4 de septiembre, Cris Morena se subió al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires para acompañar a los Erreway. La productora fue ovacionada por el público cuando apareció y pronunció un conmovedor discurso.
"¡Qué maravilla! Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami (Camila Bordonaba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor, hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!", comenzó diciendo la actriz ante los miles de presentes.
"Además de todo, agradecerles mucho a Erreway, a todos, porque estoy acá. Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila y que todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!", expresó emocionada Cris Morena al recordar a su hija y a su nieta.
Recordemos que Mila Yankelevich falleció a fines de julio de este año por un trágico accidente entre barcos en Miami, Estados Unidos. Por otro lado, este viernes 5, Romina Yan hubiese cumplido 51 años.
Esto fue lo que dijo Cris Morena en el show de Erreway
Luego, la productora leyó unas palabras que tenía preparadas para la ocasión: "A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces importaban. Rebelde Way es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way me hizo rebelde, dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino, jugártela, ir por más, animarte y no conformarse nunca con lo que el mundo informe".