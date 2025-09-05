Presenta:

Una nueva voz irrumpe: Luna DS llega con energía punk y estilo propio

Con guitarras explosivas y voz que no se detiene, la artista llega para sacudir la escena alternativa y dejar su marca propia.

Valentina Buttini

Valentina Buttini

Luna DS irrumpe con un punk rock que mezcla energía, emoción y un estilo que no sigue moldes

Gentileza Prensa.

Con reminiscencias de Avril Lavigne y Hayley Williams, y guitarras que evocan a My Chemical Romance y Fall Out Boy, Luna DS debuta el próximo 18 de septiembre con su primer single Perdí el Control. Su propuesta combina energía, estilo y autenticidad, marcando un capítulo fresco y disruptivo dentro de la música alternativa de habla hispana.

Cantante, compositora y performer, Luna DS presenta un EP conceptual que fusiona rock, dark pop, pop punk, música clásica e industrial. Su propuesta no sigue tendencias: las desarma y las reinventa, creando un manifiesto artístico propio que se distingue por su audacia y libertad creativa.

&ldquo;Perd&iacute; el Control&rdquo; marca el debut de una artista que desarma tendencias y construye su propio manifiesto.

Formada en teatro musical y con trayectoria como vocal coach, la artista combina técnica y sensibilidad escénica. Su estética potente y autenticidad se reflejan en TikTok, donde su talento y personalidad sin filtros conectan con una comunidad creciente que valora su arte y su honestidad.

Perdí el Control se destaca por su fuerza visceral y un estribillo explosivo. Quienes ya escucharon el adelanto coinciden en que la cantante logra capturar la esencia del punk rock clásico, mientras le imprime un aire fresco y contemporáneo que marca su sello único en la escena alternativa.

El single ser&aacute; lanzado el 18 de septiembre.

Tras dejar atrás la escena urbana, Luna DS abraza su historia y su propio sonido. Cada canción de este proyecto es una declaración de principios: personal, intensa y auténtica, capaz de conectar con quienes no encuentran refugio en otros géneros y dejando clara su impronta en la música alternativa actual.

