Cris Morena se fundió en un abrazo con Felipe Colombo y Benjamín Rojas en la previa a los shows de Erreway

Tras enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida, Cris Morena regresó a Argentina y se refugió en el cariño de quienes crecieron a su lado. En la antesala de la exitosa gira de Erreway , la productora tuvo un emotivo reencuentro con Felipe Colombo y Benjamín Rojas y sorprendió a todos los fanáticos de la banda.

Entre los mensajes de afecto que Cris tuvo en todas las redes sociales, el que más se destacó fue el de la cuenta oficial de Erreway , el grupo musical que nació de la telenovela Rebelde Way. Con una publicación que evocó la nostalgia y el reconocimiento, el grupo le dedicó un mensaje cargado de emoción: "¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor".

A pocos días de lo que será el inicio del tramo argentino de la gira mundial de Erreway , la virtualidad dio paso a un encuentro presencial cargado de emoción. Cris Morena se reunió con Benjamín Rojas y Felipe Colombo , dos de los integrantes originales de la banda, en una jornada marcada por las sonrisas y los abrazos. Un momento que los actores describieron como un "lindo encuentro, lindas charlas".

El regreso de Erreway a los escenarios ha sido un éxito rotundo, con una gira mundial que ya ha sumado 20 conciertos con más de 300 mil entradas vendidas en distintos países de Latinoamérica y Europa. El tour alcanzará los 30 shows al finalizar, consolidando el regreso de la banda como un acontecimiento de gran repercusión.

erreway fechas Todas las fechas del tour de Erreway. @errewaytour2025

El fenómeno de Erreway sigue más vivo que nunca. En el segmento argentino, el grupo se presentará en el Movistar Arena durante siete noches, con las primeras seis funciones agotadas. El encuentro entre Cris Morena y los actores se convierte en un recordatorio de que, más allá de la fama y el éxito, las relaciones personales y el cariño mutuo son el verdadero motor de la industria del espectáculo.