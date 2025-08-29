Presenta:

Charlotte Caniggia dejó en claro quienes son las únicas divas del país y aseguró que Wanda Nara es "decorado"

El debate sobre el verdadero significado de "diva" se volvió a encender en las redes sociales tras los dichos de Charlotte Caniggia.

La influencer afirmó que Wanda Nara "está de decorado" en el universo de las divas. / Captura streaming

Charlotte Caniggia, conocida por sus declaraciones polémicas, ha vuelto a generar revuelo en el mundo del espectáculo. En su programa de streaming, la influencer se atrevió a definir el término "diva", dejando a un lado a las figuras más mediáticas del momento y provocando un intenso debate en las redes sociales.

Una de las visitas de Charlotte Caniggia visitó a Susana Giménez.

En el universo de la farándula argentina, pocas figuras logran cosechar tanta atención como Charlotte Caniggia. Provocadora e inconfundible, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis volvió a ubicarse en el centro de la escena. En esta ocasión, lo consiguió frente a las cámaras de Qué tupé, el ciclo que conduce por El Trece, con una definición que agitó la opinión pública sobre Wanda Nara.

Mirtha y Moria, las favoritas de Charlotte Caniggia.

La emisión comenzó como lo es de forma habitual, pero bastó un juego de fotografías en mano para que Charlotte desatara la controversia. La influencer definió a las divas como aquellas figuras que deben tener "más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época". Con esa visión tradicional del término, sentenció: "Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado".

Charlotte Caniggia opinó sin filtro sobre las divas.

A su lado, el co-conductor Enzo Aguilar no tardó en lanzar la pregunta que todos aguardaban: "¿por qué dejarías afuera a Wanda Nara del selecto grupo". La respuesta de Charlotte no tardó en viralizarse, pues lanzó un nuevo y contundente golpe a la influencer: "Hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas".

Por su lado cientos de usuarios opinaron en las redes sociales con frases que iban desde el respaldo hasta la crítica: "Bien dicho, Charlotte", "Esas son estrellas, no divas", "¿Cómo vas a dejar afuera a Wanda?", o "Así es Charlotte, ahora son mediáticas".

