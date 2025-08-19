De dónde viene la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia

Alex y Charlotte Caniggia viajaron con Marley e hicieron vivir a la producción momentos de mucha tensión.

Alex y Charlotte Caniggia se sumaron a Por el mundo, el ciclo que conduce Marley en la pantalla de Telefe y con el que recorre ciudades de todos los continentes. Lo que tenía que ser un momento de felicidad, se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para la producción. ¿Qué pasó?

Los hermanos se pelearon y todo en el viaje fue tensión. "No sabés lo mal que la pasó la producción de Marley. No pensaron que la situación iba a ser tan tensa", contó Pía Shaw en A La Barbarossa.

Alexander Caniggia y Charlotte Caniggia en Tailandia Foto: Fuente: Imagen / Captura - MTV Caniggia Libre (2020) Alex y Charlotte Caniggia "Uno tenía almorzar en un lugar, los productores se repartían. Estamos hablando de dos hermanos que se levantaban a la mañana diciendo ‘hoy cambio el pasaje'. Marley tuvo que estar un rato con cada uno", añadió la comunicadora.

Pero, ¿de dónde surge esta pelea? Shaw reveló: "El conflicto viene porque uno es team mamá y el otro papá. Y la última pelea tiene que ver con su mujer porque su hermana hizo un par de posteos en los que la puteó y él la bloqueó".