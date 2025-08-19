De dónde viene la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia
Alex y Charlotte Caniggia viajaron con Marley e hicieron vivir a la producción momentos de mucha tensión.
Alex y Charlotte Caniggia se sumaron a Por el mundo, el ciclo que conduce Marley en la pantalla de Telefe y con el que recorre ciudades de todos los continentes. Lo que tenía que ser un momento de felicidad, se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para la producción. ¿Qué pasó?
Los hermanos se pelearon y todo en el viaje fue tensión. "No sabés lo mal que la pasó la producción de Marley. No pensaron que la situación iba a ser tan tensa", contó Pía Shaw en A La Barbarossa.
"Uno tenía almorzar en un lugar, los productores se repartían. Estamos hablando de dos hermanos que se levantaban a la mañana diciendo ‘hoy cambio el pasaje'. Marley tuvo que estar un rato con cada uno", añadió la comunicadora.
Pero, ¿de dónde surge esta pelea? Shaw reveló: "El conflicto viene porque uno es team mamá y el otro papá. Y la última pelea tiene que ver con su mujer porque su hermana hizo un par de posteos en los que la puteó y él la bloqueó".
Por qué se hicieron conocidos Alex y Charlotte Caniggia
Ellos son hijos del futbolista Claudio Paul Caniggia y la mediática Mariana Nannis. Alcanzaron gran popularidad en Argentina gracias a Marcelo Tinelli y sus participaciones en "Bailando por un sueño". Allí captaron la atención de los televidentes con su estilo y personalidad.