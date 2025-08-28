La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos y polémicos capítulos. En las últimas horas, dieron a conocer detalles del fuerte informe que realizó el Ministerio Público Tutelar y que complica nada más ni nada menos que a la mediática.

Angi Balbiani, panelista de "Puro Show", fue quien leyó esto en el programa de El Trece y sorprendió a sus compañeros. El dictamen, que fue publicado el 18 de agosto, es descriptivo e imparcial, pero no colabora con el lado de Wanda e indica una gran falta de colaboración por parte de la conductora, al tiempo que la deja expuesta frente a actitudes de las menores y favorece de cierta manera a Mauro Icardi.

"Al solicitarle, la profesional, a la mamá que colabore para ayudar a que active el teléfono de (una de las menores) para comunicarse con su padre, ella respondió que ‘el padre les había fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas’ y que para ellas era una gran humillación y dolor, ver a los hijos de la pareja -Eugenia “La China” Suárez- mientras utilizaban sus pertenencias en Turquía", expresa desde el Ministerio Público Tutelar en el análisis que realizaron sobre la actitud de las menores.

Video: los detalles del informe que complica a Wanda Nara El informe del Ministerio Público Tutelar que favorece a Mauro Icardi y complica a Wanda Nara

Luego, agregaron que "Observan los profesionales que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor, en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola, puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre".