Wanda Nara recibió un fuerte contrataque de parte de las abogadas de Mauro Icardi por una llamativa razón

El fuerte cruce judicial entre Wanda Nara y su ex volvió a intensificarse, ya que las letradas del futbolista arremetieron sin rodeos contra la conductora.

La puja judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi incorpora un nuevo y significativo desarrollo. La estrategia del equipo legal del deportista ha intensificado su ofensiva, orientándose ahora a iniciar acciones en el ámbito penal contra la reconocida figura mediática. Las imputaciones que se buscan formalizar son los delitos de difamación y desacato a la autoridad.

Este drástico giro procedimental surge como respuesta a la conducta de la empresaria, quien, presuntamente, habría desoído reiterados requerimientos de la Justicia. La defensa del futbolista alega que Nara procedió a publicar contenidos, ya sea de manera alusiva o explícita, en los que se visualiza a sus hijos e hijas. Frente a este escenario, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, promovió una medida para forzar el cumplimiento de las resoluciones.

“Hay una resolución judicial que cumplimos a rajatabla en donde se había prohibido publicar imágenes de las niñas y no es algo reciente, es una restricción de noviembre. Pero, lleva un procedimiento en donde se deben confirmar cada una de las multas y lleva mucho tiempo”, sostuvo Marcovecchio.

La letrada amplió su explicación, detallando las complejidades logísticas que implica el caso. Señaló que la cantidad de incumplimientos es tal que resulta materialmente inviable gestionar cada uno de ellos de manera individual dentro del expediente, el cual contiene una multiplicidad de temas concernientes a los menores y las partes involucradas.

La abogada de Mauro Icardi contó el detalle de esta nueva jugada contra Wanda Nara Wanda Nara contra las cuerdas por una maniobra de las abogadas de Mauro Icardi Wanda Nara contra las cuerdas por una maniobra de las abogadas de Mauro Icardi. Video: DDM (América TV) Debido a la gravedad y la frecuencia de estas presuntas transgresiones, la representante legal insistió en que la intervención de la justicia penal se ha vuelto inexcusable. Argumentó que los antecedentes justifican la imputación por el tipo de desobediencia, toda vez que existe pleno conocimiento de las restricciones vigentes.