Wanda Nara expuso que Mauro Icardi dejó a la deriva a los perros y gatos de sus hijas
Interceptada por una ola de cronistas en el aeropuerto, Wanda Nara no dudó en contarle a la prensa la crueldad de Mauro Icardi con las mascotas de sus niñas.
En la última emisión de Puro Show (El Trece), Wanda Nara no pudo contener la emoción al relatar el complicado momento que atraviesa una de sus mascotas. La conductora explicó que el animal quedó en Italia porque no pudo trasladarlo, ya que la documentación figura a nombre de Mauro Icardi.
“Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar, solo se necesitaba la firma de Mauro. No me quieren operar a mi perro, se está muriendo en estos días", expresó entre lágrimas, visiblemente afectada por la situación.
A lo largo de la charla, Wanda profundizó en el dolor que le genera lo ocurrido. “Hay un montón situaciones que son gravísimas, morales". “Mis hijas lo único que pudieron es un perrito que extrañan un montón y se lo muestran constantemente en redes sociales", contó profundamente conmovida la mediática.
Las fuertes declaraciones de Wanda Nara sobre el trato de Mauro Icardi con las mascotas familiares
La empresaria señaló que, más allá de su sufrimiento personal, la angustia de sus hijas es lo que más la moviliza, ya que mantienen un fuerte apego con los animales de la familia. El relato dejó en evidencia un trasfondo de tensión en la relación con su expareja.
En ese sentido, también reveló lo que Icardi habría respondido cuando los chicos le preguntaron por sus dos gatos de raza turca: “Él libremente dijo 'los liberé en la calle'. Ustedes saben lo que mis hijos quieren a los animales".