Wanda Nara volvió a destrozar a Mauro Icardi con un escandaloso posteo: "Ocupate de ser padre"

La empresaria compartió un duro escrito en su cuenta de Instagram en medio de la guerra judicial que mantiene con su expareja.

La novela turca entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a activarse y esta vez está más picante que nunca. Es que en medio de las acusaciones judiciales entre ambos y también a través de las redes sociales, la conductora de Telefe decidió realizar un fuerte posteo destrozando nuevamente al futbolista, quien no paga cuota alimentaria.

En las últimas horas, Mauro Icardi fue incluido en la lista de deudores alimentarios y además, según lo publicado por Laura Ubfal, el capitán del Galatasaray si vuelve al país no podrá salir nuevamente por esta deuda. Además, han propuesto el embargo de la famosa "casa de los sueños" que tiene en Argentina y donde convivió con la China Suárez mientras se encontraba recuperándose de la lesión en su rodilla.

"Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber que hago", comenzó diciendo la mediática a través de la publicación que compartió en sus historias de Instagram. Luego, agregó: "Mientras incumplís, yo pago todo con mi trabajo".

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi con un fuerte posteo Captura de pantalla 2025-08-20 154016 El picante escrito de Wanda Nara. Foto: captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara. En otra parte del escrito, sostuvo: "Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos. Tanto te preocupan mis viajes, ocupate de ser padre de las tuyas". Wanda, en esta publicación, reveló además que habló por teléfono hace tres días con Icardi por el tema de las menores de edad.