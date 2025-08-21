La defensora del futbolista dialogó con Yanina Latorre en América y fue contundente con sus declaraciones.

La letrada defendió a su cliente y criticó el accionar de la mediática. Foto: captura de video/ El Trece/ Instagram: @wanda_nara.

Wanda Nara regresó al país luego del viaje de trabajo en Estados Unidos y volvió más recargada que nunca. La empresaria se desató ante los medios de comunicación y realizó declaraciones contra Mauro Icardi y dejó en claro que hay cierto paralelismo con el caso de Julieta Prandi.

"Decidí separarme y es un calvario, hay muchos paralelismos con el caso de Julieta Prandi. Yo viví violencia de género, tres veces me dejó encerrada. Hubo violencia con todos, hay muchas situaciones que ustedes no conocen", comentó la conductora de Telefe.

En medio de todo esto, Yanina Latorre se contactó conLara Piro, abogada de Icardi, quien apuntó contra Wanda y la destrozó: "Estoy preocupada y angustiada con esto. Como mujer me parece que esto es muy grave porque nosotras somos las primeras que debemos cuidar esta lucha genuina de las mujeres que realmente son violentadas, somos las primeras que llevamos la bandera y no podemos permitir que se banalice esto".

Video: Lara Piro apuntó contra Wanda Nara tras las declaraciones Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, apuntó contra Wanda Nara tras las fuertes acusaciones contra el jugador Majo Martino, panelista de "Sálvese Quien Pueda", luego de esto dio su opinión: "Por qué podemos afirmar que ella está banalizando lo que es la violencia de género y que no sea una víctima y la estemos subestimando". Inmediatamente, la letrada respondió de manera tajante: "¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que yo he conocido".