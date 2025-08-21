Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por comparar su situación con la de Julieta Prandi

La conductora de América opinó fuertemente sobre los fuertes dichos que realizó la conductora de Telefe en su llegada al país.

Wanda Nara volvió recargada al país luego de estar trabajando en los Estados Unidos y dialogó con los medios de comunicación que la estaban esperando en el aeropuerto. La mediática habló del conflicto judicial con Mauro Icardi y hasta comparó su situación con la de Julieta Prandi.

"Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes", comentó la conductora de Telefe ante los micrófonos.

Además, Nara agregó: "Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez". En otra parte de la charla reveló que "no voy a hablar públicamente de eso, pero tengo todas las situaciones que decís".

Ante estos dichos, Yanina Latorre arremetió contra estos dichos y la fulminó: "Hoy se bajó del avión y se comparó hasta con Julieta Prandi, es una vergüenza. Lo de Wanda hoy para mí pasó todos los límites". Pero esto no es todo, y siguió arremetiendo contra la empresaria.