Dieron a conocer detalles de la división de bienes entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: "Ella se queda con..."

La historia de amor de 18 años entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi terminó de la peor manera luego de que la actriz confirmó en OLGA que ella había cometido una infidelidad con una persona que no es de los medios y que tampoco es conocida. Además, dejó en claro que fue esto la gota que rebalsó el vaso en medio del desgaste que sufrían.

"Fueron 18 años hermosos, donde tengo los mejores recuerdos, las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es, de la persona que fue, de los 18 años que me dio y que yo le di también. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto", expresó Accardi en el programa de streaming.

Por su lado, Vázquez sostuvo que "Me apena la situación, no solamente lo que ella pasó hoy a la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda porque fue una historia muy linda, son 18 años de muchas cosas".

Dieron a conocer detalles de la división de bienes entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi Fin de la historia: Yanina Latorre confirmó que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmarán el divorcio En medio de todo esto, Yanina Latorre confirmó que el divorcio se firmará en las próximas horas y reveló detalles de la división de bienes: "Es un divorcio tranquilo y no viene como los otros divorcios de la farándula que hay mucho quilombo de guita".