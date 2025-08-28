Romina Manguel, la ex de Matías Martin, no dudó en arremeter nuevamente contra el conductor

Un sorpresivo intercambio de tajantes declaraciones marcó esta semana la relación entre la periodista Romina Manguel y el conductor Matías Martin, echando luz sobre un vínculo pasado que había permanecido en un discreto segundo plano. La situación parece darle la razón al conocido refrán que asegura que “ Del amor al odio, hay un solo paso”, luego de que la comunicadora insinuara que la relación que ambos compartieron hace más de dos décadas “no fue tan importante”.

Frente a los comentarios de la separación, Matías optó por mantener un absoluto silencio, negándose a realizar cualquier tipo de declaración. Por el contrario, su colega inició sus reacciones con evasivas y un tono de evidente fastidio: “Ya está. Soy calentona y no me gusta que se metan con mis compañeros y mi trabajo”.

La controversia escaló rápidamente y encontró un nuevo capítulo en el espacio radial que conduce Manguel. Allí, no tuvo reparos en tildar a Martín de tener “mala leche”, y añadió con firmeza: “Agredir a tu expareja y decirle: 'pobre, tuvo que ir a ese lugar', vino porque eligió venir acá. Es el problema de los cagones, que cuando te ven te saludan”.

Pese a la virulencia de los conceptos emitidos, Romina habló con Desayuno Americano (América TV), allí descartó de plano que exista la necesidad de un acercamiento para destrabar el conflicto originado por la separación y las duras declaraciones cruzadas. Dejó en claro que no existe una relación que reparar, afirmando: “No somos amigos, no me tiene que llamar y yo a él tampoco. No tenemos nada de que hablar, que arreglen ellos sus temas de pareja o no sé”.