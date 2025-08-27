La periodista dialogó con LAM y no tuvo filtros a la hora de hablar sobre su colega a quien destruyó.

En las últimas horas, se desató una especie de guerra en el mundo del periodismo. Es que Romina Manguel, tuvo como invitada a Victoria Di Masi, quien confirmó su separación con Matías Martin en el programa de la periodista y sorprendió a todos.

Luego de lo que fue esta conversación, Matías Martin fue consultado por el cronista de "A la tarde" y criticó duramente el programa de su colega: "Fue a lo de Manguel... Pobre que tuvo que ir a lo de Manguel, está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas, me imagino. Hay otros lugares mejores para ir".

Respecto a este tema, desde LAM fueron directamente a buscar la palabra de Romina, quien destrozó a su Matías Martin: "No sé qué le pasa, no tengo la menor idea". Sobre la declaración de Martin, ella retrucó: "Si es tan amoroso con ella, que le recomiende a qué lugares debería ir. Es una chica grande y una gran periodista para saber elegir a qué lugares va".

Video: Romina Manguel destrozó a Matías Martin Nueva guerra: Romina Manguel destrozó a Matías Martín y estalló la polémica "No voy a defender mi laburo ante Matías Martin, me chup* un huevo Matías Martin. Me parece que es muy sucio con mi laburo, con mis colegas... Metete conmigo si tenés alguna cuenta pendiente que desconozco, no lo sé", expresó en otra parte de la charla sobre esta llamativa declaración del conductor.