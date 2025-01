La contundente demanda judicial que hará Romina Manguel a un mes de la muerte de Jorge Lanata

A un mes de la muerte de Jorge Lanata, y luego de que Elba Marcovecchio la haya dildado de "amante" del conductor, Romina Manguel advirtió que en caso de no recibir el pertinente pedido de disculpas, iniciará acciones legales contra la abogada.

En diálogo con un móvil de Puro Show (El Trece), la periodista sostuvo: "Voy a hacer lo que creo que tengo que hacer, Me parece que no se puede decir cualquier cosa. Y si hay algo que dejó Lanata muy en claro, que fue lo último que hizo, y una nota que nos dio Elba cuando vino acá al piso, cuando a mí no me había dicho nada en la cara, que era amante, que cambiaba favores sexuales por carteras Hermes".

Luego, Romina Manguel remarcó: "Lo que venía a plantear Elba, en voz de Lanata, es que no se puede decir cualquier cosa. Ni el presidente, ni vos, ni yo. Cualquier cosa en términos de injuriar, de faltar el respeto. A mí podés no gustarme y yo no puedo manejar lo que vos pensás respecto de mí. Ahora, si vos me adjudicas un delito, me injurias, me calumnias, y la verdad que no está bueno".

Romina Manguel le exige a Elba Marcovecchio un pedido de disculpas

Además, Manguel señaló que sus hijas arrancan el colegio pronto, y no quiere que tengan que estar dando explicaciones, por lo tanto exigirá un "pedido de disculpas" de Marcovecchio.

"No es cierto que yo estuve en una relación con Lanata, que es lo que menos me importaría, pero adjudicar que esa relación estaba en términos materiales, de carteras", apuntó la periodista sobre el verdadero motivo de su enojo.

Por último, tras aclarar que esperará un "ratito prudencial" las disculpas de quien fuera la esposa de Jorge Lanata, Romina Manguel dejó en claro de que en caso de que ese gesto no llegue, iniciará acciones legales contra Elba Marcovecchio