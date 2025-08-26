Matías Martin rompió el silencio y habló de la separación con su pareja
El comunicador dialogó con los medios luego de que confirmó su ruptura con Victoria Di Masi.
Matías Martin se separó finalmente de Victoria Di Massi y esta noticia sorprendió a todos en el mundo de la farándula. La pareja de periodistas decidió tomar caminos diferentes y en las últimas horas fue él quien rompió el silencio ante los medios de comunicación.
Después de 9 meses de relación, Matías y Victoria finalmente se separaron. El conductor habló con el cronista de "A la tarde" en América y fue contundente: "Matías Martin confirmó la separación con Victoria Di Masi. Después de 9 meses estando juntos, pusieron punto final", contó el periodista.
"Hace unos meses que no estamos juntos... La quiero mucho, la quiero, la respeto y es alguien muy importante para mí que voy a seguir queriendo toda mi vida", comenzó diciendo sobre su separación. Luego, subrayó que "nos separamos hace un montón, no hay nada para contar".
Video: Matías Martin rompió el silencio tras su separación
El periodista contó además que "nunca fue público el vínculo. Mi admiración, mi respeto y mi cariño hacia ella para siempre". Martin también dejó en claro que hay comunicación entre ellos y que "lo que haya para hablar lo hablaremos".
Lo cierto es que Victoria fue quien confirmó la separación de manera pública en los medios de comunicación en el programa de radio de Romina Manguel. Carmela, panelista del ciclo de América, reveló que se intentó contactar con ella, pero "no lo logré, la perseguí todo el día. Me dicen que el final fue abrupto, no pude confirmar los motivos".